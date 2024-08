Los gremios exigen al Gobierno Provincial presentar una oferta salarial concreta La primera ronda de discusiones paritarias en Tucumán concluyó, y el gobierno provincial pudo escuchar a todos los sectores.

La primera ronda de diálogo en las negociaciones paritarias en Tucumán ha concluido sin acuerdos concretos. Los gremios expusieron sus demandas al Poder Ejecutivo, pero ahora queda en manos del gobierno provincial presentar una oferta salarial. La situación se torna crítica, especialmente para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Tucumán, representada por Gustavo Sala Correa, quien ha sido claro en sus demandas.

En declaraciones realizadas esta mañana, Sala Correa confirmó que la CTA Tucumán está solicitando un incremento salarial de $400.000. Esta cifra se basa en la necesidad de alcanzar un salario de $900.000, monto que, según la central, es el mínimo necesario para no caer por debajo de la línea de pobreza. “Hoy, con el último aumento de $50.000 otorgado en julio, el salario llega a $500.000, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas”, señaló el dirigente.

Además, Sala Correa expresó que el aumento debe ser “remunerativo y bonificable”, aunque anticipa que el gobierno podría optar por ofrecerlo en forma no remunerativa y no bonificable para reducir los costos en aportes. También subrayó la importancia de que aquellos trabajadores que estén próximos a jubilarse no se vean perjudicados por estas decisiones.

Finalmente, Sala Correa enfatizó la importancia de mantener reuniones periódicas para revisar los acuerdos salariales, sugiriendo un nuevo encuentro en octubre, dado que “la inflación sigue afectando gravemente los salarios”.