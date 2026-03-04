Los locales comerciales regresan a su horario de cierre habitual Así lo confirmó a través de un comunicado la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán que conduce Gabriela Coronel.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que, a partir de este lunes 2 de marzo, los locales que habían adoptado el horario de verano en turno vespertino retomarán su horario habitual de atención.

En este sentido, el horario será de 17:00 a 21:00 horas, aseguraron desde la institución que conduce Gabriela Coronel.

La situación que atraviesa el comercio tucumano

El presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, advirtió en LV12 que el comercio tucumano atraviesa un momento complejo, marcado por la caída del consumo y, principalmente, por la pérdida de rentabilidad. “Claramente el consumo ha caído, pero lo que más nos preocupa no es solo cuánto se vende, sino cuánto le queda al comerciante”, afirmó.

“Hay cambios muy fuertes en la estructura de costos. Tal vez se logró negociar mejor el precio de la mercadería, pero aumentaron mucho los servicios, la luz, las cargas laborales, los impuestos. Entonces, más allá de la caída en ventas, el problema es la rentabilidad”, explicó. En ese sentido, sostuvo que muchas promociones —como el 3×2 o las cuotas sin interés absorbidas por el comercio— ayudaron a sostener el movimiento, pero “fueron deteriorando el margen de ganancia”.

Sobre los cierres de locales en el microcentro, Viñuales señaló que la situación no siempre es lo que parece. “Muchas veces se ve ‘liquidación por cierre’, pero ese comercio vuelve a abrir a los pocos días con otro rubro o en formato showroom. En nuestros relevamientos no vemos un salto abrupto en cierres definitivos, aunque sí hay mucha movilidad”, detalló, aunque reconoció que existe preocupación por el aumento de deudas impositivas: “Algunos comerciantes dejan de pagar impuestos como una forma de financiamiento y eso genera una bola que después es muy difícil de frenar”.

Fuente LV12