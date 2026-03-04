Personal policial desarticuló fiestas clandestinas por el UPD El jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, brindó detalle de tres procedimientos donde se detectaron menores en fiestas clandestinas denominadas Último Primer Día.

“Conforme con lo ordenado por el Comando Superior se procedió al desalojo de una reunión organizada por jóvenes en un quincho ubicado sobre calle los Balcanes Ohuanta, la medida se realizó sin utilizar la fuerza pública”, dijo Goane en la tarde de este martes.

El segundo caso se registró en Monteros, el equipo de Contención de la comisaría jurisdiccional detectó una fiesta con más de 30 adolescentes y ante las respuestas contradictorias acerca de si se trataba de un cumpleaños u otro tipo de celebración, se produjo la desconcentración del lugar sin novedades.

Idéntica situación se desarticuló en Lules en el barrio Mercedes, donde se reunieron más de veinte menores en una fiesta no autorizada.

Fuente Comunicación Tucumán

