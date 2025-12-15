Los túneles de Córdoba y Mendoza lucen renovados tras la modernización integral Obras Públicas avanza con la puesta en valor de los túneles y pasarelas peatonales entre Marcos Avellaneda y Suipacha. La intervención incluye una nueva iluminación LED, mejoras eléctricas y la renovación del sistema de bombas.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público confirmó el avance de los trabajos de puesta en valor de los túneles de las calles Córdoba y Mendoza, en San Miguel de Tucumán. Las obras, que incluyen la modernización total del sistema lumínico, eléctrico y de drenaje, permiten que toda la zona luzca renovada y brinde mejores condiciones de seguridad y transitabilidad.

La intervención abarcó no solo los túneles, sino también los puentes peatonales y el entorno comprendido entre Marcos Avellaneda y Suipacha, que fueron completamente revalorizados. Con esta obra, uno de los puntos de mayor circulación de la capital recupera su funcionalidad plena y un aspecto íntegramente renovado.

Entre los trabajos realizados se destaca el recambio total de luminarias por tecnología LED de última generación, tanto en los pasos bajo nivel como en sus accesos. En las pasarelas peatonales se instaló un nuevo sistema de iluminación dispuesto sobre la estructura superior, lo que mejora significativamente la visibilidad para peatones y automovilistas.

Asimismo, se ejecutó la reparación y actualización del sistema eléctrico, con reposición de protecciones, adecuación de tableros y recuperación de cañerías afectadas por vandalismo. También se readecuaron y elevaron columnas de iluminación para optimizar el alcance lumínico, y se mejoró el sistema de emergencia y ventilación asociado a los grupos electrógenos del proyecto original.

Un componente clave de esta intervención fue la renovación integral del sistema de bombas, destinado a evitar anegamientos y garantizar el correcto funcionamiento del drenaje durante el período estival. Esta mejora reduce riesgos y asegura mejores condiciones de circulación.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, sostuvo: “El objetivo de esta intervención fue recuperar un punto clave de circulación para la capital y garantizar condiciones de seguridad acordes a lo que la ciudad necesita. Hoy podemos decir que los túneles, las pasarelas y todo el entorno fueron completamente revalorizados y vuelven a funcionar como corresponde. Aún quedan trabajos por realizar, pero la obra ya muestra resultados, con mejor iluminación y más seguridad en la zona, jerarquizando este pulmón de la ciudad”, señaló.

Fuente: Comunicación Tucumán