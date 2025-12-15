Un conductor de DiDi Moto quedó imputado por la muerte de una pasajera La víctima tenía 20 años y se dirigía a trabajar cuando la motocicleta en la que viajaba colisionó con un colectivo en avenida Gobernador del Campo.

La Justicia avanzó en la investigación por la muerte de una joven de 20 años que falleció tras protagonizar un grave siniestro vial mientras viajaba como pasajera en una motocicleta de la aplicación DiDi Moto el viernes por la mañana. La audiencia de formulación de cargos se realizó esta mañana y estuvo a cargo del juez Alejandro Tomas. El imputado es Alan Ezequiel Navarro, conductor del rodado, quien cuenta con la asistencia de la Defensoría Oficial N.º 2, con la participación de la auxiliar Josefina Talamazzi. La querella representa a la familia de la víctima y está a cargo del abogado Fabrizio Caruso, del estudio jurídico de José María Molina y Ernesto García Bigosch.

Tras la audiencia, Caruso explicó que “hemos dado el primer paso de formalizar los cargos en contra del imputado” y señaló que durante la misma “se han mencionado evidencias que, hasta el momento, demuestran que el chofer de la app DiDi cruza el semáforo en rojo, en clara infracción”. El abogado indicó además que “la fiscalía, que tiene el deber de objetividad, ha optado por solicitar medidas de menor intensidad que, por el momento, encontramos adecuadas y suficientes para cautelar el proceso, y así lo ha entendido y dispuesto el juez”. En ese sentido, adelantó que la querella continuará con la producción de prueba al afirmar que “vamos a trabajar para producir todas las evidencias necesarias para acreditar el hecho y determinar la responsabilidad penal en los próximos meses”.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 del viernes en avenida Gobernador del Campo, frente al parque 9 de Julio. La víctima, identificada como A. L., circulaba en sentido oeste-este como pasajera de una motocicleta perteneciente a una aplicación de transporte cuando colisionó contra un colectivo de la línea 11. Según informó el jefe de la comisaría 11, Leandro Funes, al llegar a la intersección con calle Juan Posse el colectivo se ubicó en la dársena para girar a la izquierda y “en ese momento se pudo observar que la moto colisionó con el colectivo y, debido al impacto, la mujer cayó al suelo y el colectivo le pasó por encima con las ruedas traseras”. La joven falleció en el lugar, mientras que el conductor de la motocicleta resultó ileso y permaneció bajo custodia policial a pocos metros de la escena.

Por disposición del titular de la Fiscalía de Homicidios II, Carlos Sale, ambos vehículos fueron secuestrados para la realización de pericias y los conductores trasladados para los estudios de rigor, incluido el dosaje de alcohol en sangre. Vecinos que se acercaron al lugar describieron la escena como impactante y señalaron que se trata de una zona donde los siniestros viales son frecuentes, mencionando reiteradas infracciones a las normas de tránsito.

En relación con el hecho, Caruso manifestó que “estamos ante una verdadera tragedia, Andrea perdió la vida yendo a trabajar por la irresponsabilidad de un conductor de DiDi; es un hecho lamentable completamente evitable que ha dejado a una familia completamente destrozada y sin consuelo”, y remarcó que la querella buscará “lograr tanto la responsabilidad penal como la civil de este hecho”. El abogado también recordó antecedentes similares al señalar que “ya tuve la oportunidad de representar a una de las víctimas del accidente de Uber de avenida Circunvalación en el mes de abril” y advirtió que “cada vez son más frecuentes los accidentes donde están involucradas estas aplicaciones de transporte, debería ser un llamado de atención para todos”.

El caso se produce en un contexto de debate reciente en Tucumán tras la aprobación de la ordenanza que regula las plataformas digitales de transporte, incluyendo autos y motos, y que establece requisitos como licencia de conducir, seguro obligatorio, Verificación Técnica Vehicular e inscripción en un registro municipal. Mientras tanto, la investigación continuará con la producción de pruebas para determinar las responsabilidades penales en el hecho que terminó con la vida de la joven.

