Adelantan la segunda dosis de la Vacuna Triple Viral Se tomó la decisión por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) ante el repunte global del sarampión.

Así lo indicó el Ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, luego de su participación en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se tomó la decisión por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) ante el repunte global del sarampión. El profesional además destacó el rol de Tucumán en materia de vacunación.

En este esquema, el titular de la cartera de Salud indicó: “Se trata de una decisión acertada. A partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se aplicará a los 18 meses de vida, en lugar de a los 5 años y la primera dosis continuará administrándose a los 12 meses, conforme al calendario vigente”.

La medida responde también al contexto regional. En Bolivia se reportaron más de 270 casos de sarampión, concentrados en las regiones de Beni y Santa Cruz de la Sierra. En Argentina, hasta la semana epidemiológica 26 se notificaron 35 casos localizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sistema de bloqueo aplicado resultó efectivo: tras el caso detectado en Entre Ríos no se registraron notificaciones adicionales. Además, se consignó un episodio vinculado a una familia infectada en Bolivia que transitó por Argentina, generando más de 98 contactos estrechos y 8 contactos localizados en la provincia de Jujuy, quienes se encuentran bajo seguimiento epidemiológico.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, aseguró: “Tucumán es una provincia diferente con respecto al resto. Cuando comienza el año, en el marco del Programa La Salud va a la Escuela, que surge de un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, concurrimos a las escuelas para realizar la ficha escolar. En este contexto, examinamos a los niños para detectar problemas auditivos, visuales o cardíacos y colocamos las vacunas de calendario. Eso generó que tengamos una cobertura de vacunación superior al promedio de Argentina”.

“Estamos viendo lo que está pasando en Europa, España, Inglaterra, con saturación de servicios, mucha gente enferma con gripe, que puede morir. En Tucumán tenemos la vacuna antigripal disponible, toda aquella persona que no se vacunó este año puede hacerlo. Hay que recordar, que la misma tiene un componente que protege del virus H3N2, que es el que está provocando epidemias en el hemisferio norte. Es muy importante la colocación de la vacuna teniendo en cuenta que hay mucha gente que está viajando hacia Europa o Estados Unidos, o gente que viene de visita y puede traer el virus”, relató.

En tanto, el ministro instó a la población en este tiempo que queda, hasta fin de año a que acuda a los centros de vacunación, independientemente de la edad que tengan. “Si tiene una enfermedad crónica, una respiratoria de base o más de 60 años, es trascendental vacunarse y protegerse”.

“En cuanto a Dengue, estamos con poco más de 24 semanas sin casos, con cerca de 190.000 dosis colocadas, vamos muy bien con mucho trabajo preventivo. La vacuna evita primero una enfermedad grave. Si una persona se enferma, logra que sea mucho más leve y acorta el tiempo de posibilidad de contagio. Está disponible por la compra del gobernador Osvaldo Jaldo y verdaderamente ha sido una medida muy efectiva y valiosa”.

