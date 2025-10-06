La visibilidad es de 10 km, y la atmósfera presenta una humedad del 52% y una presión de 969.8 hPa. El viento sopla desde el Sur a 12 km/h.

Para la jornada de hoy lunes 6 de octubre, el pronóstico oficial de la fuente SHN indica una temperatura Mínima de 14 grados y una Máxima que no superará los 21 grados. El sol salió a las 06:55 y se pondrá a las 19:24.

Pronóstico Extendido: Ascenso de Temperaturas

La provincia se prepara para un leve pero sostenido ascenso de las temperaturas a lo largo de la semana:

Martes: La mínima descenderá notablemente a 8 grados , pero la máxima se elevará hasta los 26 grados .

La mínima descenderá notablemente a , pero la máxima se elevará hasta los . Miércoles: Condiciones similares, con mínima de 9 grados y máxima de 26 grados .

Condiciones similares, con mínima de y máxima de . Jueves: Continúa el ascenso, con mínima de 10 grados y máxima que rozará los 29 grados .

Continúa el ascenso, con mínima de y máxima que rozará los . Viernes: Se anticipa el primer día de calor intenso de la semana, con una mínima de 14 grados y una máxima de 34 grados .

Se anticipa el primer día de calor intenso de la semana, con una mínima de y una máxima de . Sábado y Domingo: El fin de semana será caluroso, con máximas que alcanzarán los 35 grados (Mínima 16 grados el sábado y 15 grados el domingo).

Se recomienda a la población tomar precauciones ante la presencia de humo en el ambiente y estar atentos a las altas temperaturas previstas para el final de la semana.