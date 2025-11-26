Marcelo Nazur: “La ampliación del aeropuerto cambiará la vida productiva de Tucumán” En diálogo con El Matutino por El Ocho tv, el ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, confirmó el inicio de una de las obras más importantes de la provincia: la ampliación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, proyecto que contó con la presencia de las máximas autoridades aeroportuarias del país y del gobernador Osvaldo Jaldo durante su lanzamiento oficial.

Según detalló Nazur, la intervención permitirá transformar por completo la terminal aérea, ampliando su capacidad de atención y mejorando su funcionamiento diario. “Es una obra que va a cambiar la vida productiva de Tucumán”, afirmó.

El aeropuerto podrá duplicar la cantidad de pasajeros

Actualmente, el Benjamín Matienzo recibe alrededor de 800 mil pasajeros al año. Con la nueva inversión, la capacidad se elevará a 1,5 millones de pasajeros anuales, lo que permitirá absorber el crecimiento del tráfico aéreo, atraer nuevas rutas y fortalecer el movimiento turístico y comercial del NOA.

El proyecto incluye:

Refuncionalización del área de check-in

Incorporación de tres mangas nuevas, que sumadas a las existentes permitirán operar cinco vuelos en simultáneo

La obra se financiará mediante un fideicomiso, mecanismo que —según el ministro— garantiza previsibilidad y beneficios directos para la provincia.

Accesos renovados y obras complementarias

Nazur también informó que se encuentra en análisis la mejora del acceso por Alderetes, conectado a una ruta nacional. Vialidad Nacional trabaja en un proyecto para duplicar la calzada, además de ejecutar obras hidráulicas y construir un nuevo puente, con el fin de optimizar la conectividad terrestre hacia el aeropuerto.

El ministro destacó que se trata de una obra “más sustentable y amigable con el ambiente”, que además impulsará la economía local al utilizar materiales producidos en Tucumán y contar con la participación de empresas tucumanas como ejecutoras principales.

La Terminal de Ómnibus será licitada antes de fin de año

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas avanza con la modernización de la Terminal de Ómnibus de la capital. Antes de fin de año se lanzará la licitación para refuncionalizar la estación, reorganizar sus espacios internos y diferenciar claramente las áreas comerciales de las gastronómicas.

El plan prevé una inversión mínima de 6 a 7 millones de dólares y un plazo de concesión de 15 a 20 años. También se renovará el sistema de luminarias y se mejorará la circulación interna.

Plan pre-lluvia: monitoreo permanente en ríos y canales

Nazur aseguró además que el Gobierno mantiene un plan pre-lluvia activo, con guardias permanentes y trabajos simultáneos en ríos y canales para prevenir desbordes durante la temporada de tormentas.

“Estamos cumpliendo con los plazos y trabajando en toda la provincia para garantizar seguridad hidráulica”, señaló.