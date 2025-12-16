Martes de sol y calor en Tucumán: la máxima trepará hasta los 30°C La jornada en el Jardín de la República comienza con cielo despejado y alta humedad. Se espera un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde, sin probabilidad de precipitaciones.

La ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores vivirán este martes 16 de diciembre una jornada caracterizada por el buen tiempo y un notable aumento de la temperatura hacia la tarde.

El día comenzó con condiciones agradables, registrando un cielo totalmente despejado durante la mañana y una temperatura inicial que ronda los 17 grados. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad se ubica en un elevado 89 por ciento, aunque la visibilidad se mantiene en niveles óptimos. Durante estas primeras horas, los vientos soplan desde el sector norte con una intensidad leve, oscilando entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el panorama cambiará ligeramente en cuanto a la nubosidad y la térmica. Se prevé que el cielo se torne “algo nublado”, acompañado por una rotación del viento hacia el sector noreste, el cual incrementará su velocidad a rangos de entre 13 y 22 km/h.

El dato destacado de la jornada será la temperatura máxima, que alcanzará los 30 grados, consolidando un día de calor en la capital provincial.

MIRA TAMBIÉN Personal policial secuestró más de 100 dosis de cocaína y detuvo a una pareja

Para el cierre del día, se espera una noche agradable con el termómetro marcando alrededor de 24 grados y vientos nuevamente del sector norte.

Es importante destacar que el SMN descarta la probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, asegurando un martes sin lluvias.