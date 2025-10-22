Elecciones 2025: Tucumán desplegará un amplio operativo de seguridad para garantizar una jornada tranquila A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno provincial anunció un fuerte operativo de seguridad para asegurar el normal desarrollo de los comicios en Tucumán. “La Policía va a trabajar al 100% con sus efectivos”, confirmó el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra.

El despliegue comenzará a las 22 horas del sábado 25 de octubre, cuando se pondrá en marcha un esquema de control para garantizar el cumplimiento de la veda electoral, que prohíbe reuniones sociales y la venta de bebidas alcohólicas. Este trabajo se realizará de manera coordinada con el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

El domingo 26, desde las 7 de la mañana, unos 8.000 efectivos policiales serán distribuidos en dos turnos para brindar seguridad en los establecimientos educativos y sus alrededores. Además de la policía provincial, se sumarán fuerzas especiales como Grupo CERO, Infantería y Operaciones Policiales, que realizarán patrullajes preventivos en toda la provincia.

Vizcarra detalló que el interior de las escuelas será custodiado por el Ejército Argentino, la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal Argentina, mientras que el perímetro externo estará a cargo de la Policía de Tucumán.

En cuanto al traslado de urnas, el funcionario explicó que el operativo estará coordinado con el Correo Argentino: “Las urnas serán trasladadas por las fuerzas nacionales y la Policía provincial hará una custodia a distancia para garantizar que todo se desarrolle con total normalidad”.

También habrá restricciones de circulación en el centro tucumano. Desde el sábado por la noche quedará limitada la circulación en las inmediaciones del Correo, incluyendo las calles Córdoba, 25 de Mayo, Las Piedras, Congreso y 9 de Julio, donde funciona el Juzgado Electoral Federal de Tucumán.

El operativo de seguridad se extenderá hasta la mañana del lunes 27 de octubre, cuando finalice el traslado de la totalidad de las urnas. Hasta entonces, continuará el refuerzo policial en el Correo, el Juzgado Federal y la Junta Electoral Provincial de Tucumán.

“Queremos que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad y sin inconvenientes. El objetivo es garantizar que cada ciudadano pueda votar en paz”, remarcó Vizcarra.