Más ingenios concluyen la zafra 2025: producción de azúcar y alcohol alcanza niveles récord Los ingenios la Corona, Marapa y Santa Rosa finalizaron la molienda, elevando a seis el total en tucumán. La producción de caña avanzó un 97% y la de alcohol creció un 8% respecto a 2024.

La zafra azucarera 2025 en tucumán registró la conclusión de la molienda en tres ingenios más durante la última semana: la corona, marapa y santa rosa, según lo informado por el instituto de promoción del azúcar y alcohol de tucumán (ipaat). Con estos cierres, ocurridos el 14 (la corona) y 15 de octubre (marapa y santa rosa), ya son seis los ingenios que finalizaron la campaña de molienda en la provincia. No obstante, varios de ellos continúan operando sus destilerías para producir alcohol.

La campaña, que lleva 189 días, ha procesado 17.076.604 toneladas brutas de caña, lo que representa un aumento del 7% en comparación con el año pasado. Este volumen implica un avance del 97% respecto a las 17.600.000 toneladas estimadas por la estación experimental agroindustrial obispo colombres (eeaoc). Actualmente, ocho ingenios de tucumán siguen realizando tareas de molienda.

En el área de subproductos, las nueve destilerías activas, tras 174 días de operación, han generado 282.815.660 litros de alcohol, un incremento del 8% en relación con la misma fecha de 2024. De este total, 155.800.598 litros (el 55%) han sido deshidratados para obtener alcohol anhidro o bioetanol, un componente clave en la mezcla de biocombustibles.

La producción total de azúcar físico alcanzó 1.256.765 toneladas, que incluyen diferentes tipos como “azúcar blanco común tipo a” (786.452 t), “azúcar crudo” (287.774 t), “azúcar orgánico” (16.645 t) y “azúcar refinado” (165.894 t). Estos resultados reflejan el dinamismo y la importancia del sector azucarero tucumano en la agroindustria nacional.

El cierre de la molienda en estos ingenios marca el avance hacia el fin de una zafra que se destaca por el crecimiento en la producción, especialmente en el segmento del bioetanol, consolidando la posición de tucumán en los mercados de azúcar y biocombustibles.