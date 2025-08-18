Más inversión en salud: nuevo servicio de Radiología y ambulancias para la Asistencia Pública El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este lunes el nuevo servicio de Radiología en la Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán y entregó dos ambulancias cero kilómetro que reforzarán la atención en este centro de salud, reabierto en 2024 tras más de cinco años cerrado.

Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla, Jaldo destacó la inversión conjunta entre Provincia y Municipio:

“En tiempos de crisis, el superávit lo destinamos a salud, educación y seguridad. Un equilibrio fiscal solo sirve si se traduce en mejor calidad de vida para la gente”.

La intendenta Chahla informó que desde su reapertura la Asistencia ya atendió a 265.000 personas, resolviendo el 99% de los casos sin necesidad de derivaciones a hospitales. “Por eso sumamos estas ambulancias, que fortalecerán la respuesta inmediata”, señaló.

La directora del centro, Karina Faccioli, explicó que el nuevo servicio cuenta con un equipo digital de radiología, que permitirá a los pacientes acceder a los resultados en línea mediante un código QR.

La Asistencia Pública funciona todos los días, las 24 horas, con consultorios externos que atienden de 7 a 19, y se consolida como un espacio clave para la salud en la capital tucumana.