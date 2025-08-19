Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde las condiciones mejorarán levemente, con momentos de sol y algunas nubes.
Humedad: 71 %
Presión atmosférica: 960.6 hPa
Viento: del sudoeste a 15 km/h
Visibilidad: 7 km
¿Qué pasará en los próximos días?
El miércoles 20 se prevé un marcado descenso en la mínima, que será de 7°, pero con un repunte de la máxima hasta los 25°, bajo un cielo mayormente despejado y con intervalos de nubosidad.
El jueves 21 continuará el ascenso de la temperatura, con registros entre 9° y 27°, acompañado de nubosidad parcial.
Para el viernes 22 se anuncia un nuevo cambio: aumento de la nubosidad e inestabilidad hacia la noche, con lluvias aisladas. Ese día la mínima será de 11° y la máxima de 22°, con viento sur.
El fin de semana, en tanto, se anticipa más frío y sin lluvias significativas, salvo la posibilidad de algunas precipitaciones débiles durante la mañana del sábado, según indicó Cristofer Brito, observador meteorológico.