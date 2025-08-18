Jaldo inauguró obras en Monteros y anunció siete nuevos frentes de trabajo El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió este lunes obras de infraestructura en la ciudad de Monteros, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el ministro del Interior Darío Monteros, funcionarios, legisladores e intendentes de la zona.

El mandatario inauguró pavimento articulado en los barrios 34 Viviendas, 100 Viviendas, 69 Viviendas y Villa Nueva, donde se colocan más de 18.600 m² de adoquinado, cordón cuneta, conexiones cloacales y luminarias LED. También supervisó la pavimentación de la calle Santiago y la construcción de la nueva sede de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que reforzará la seguridad en la región.

Jaldo destacó que las obras se realizan con fondos propios y en un contexto nacional difícil:

“A pesar de los problemas económicos del país, en Tucumán seguimos de pie, trabajando en cada municipio y comuna”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, informó que en la ciudad se ejecutan actualmente siete frentes de obra simultáneos, entre ellos una obra vial clave que une dos rutas provinciales con pavimento de hormigón e iluminación LED.

En la misma línea, la diputada nacional Gladys Medina resaltó el efecto multiplicador de estas iniciativas: “La obra pública no solo mejora la infraestructura, también significa trabajo genuino para muchas familias y reactivación de la economía local”.

Finalmente, el intendente Francisco Serra agradeció la visita de las autoridades provinciales y destacó el acompañamiento de los vecinos: “Entre las dos rutas estamos construyendo una ciudad que descentraliza y optimiza los recursos, incluso en tiempos difíciles. Es una alegría inmensa recibir al gobernador y a todo su equipo en esta nueva conquista para Monteros”.

Con estas acciones, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso de avanzar en infraestructura, seguridad y asistencia social en todos los municipios y comunas, aun en un contexto nacional adverso.

