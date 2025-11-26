Aunque gran parte del día transcurrirá sin sobresaltos, hacia la noche no se descartan tormentas aisladas, fenómeno frecuente en esta etapa de transición hacia el verano.
Los datos actuales indican:
-
Humedad: 62%
-
Presión: 958 hPa
-
Viento: Variables, a 8 km/h
-
Visibilidad: 8 km
El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que el período de calor se extenderá hasta el sábado 29, con máximas que oscilarán entre 35° y 40°, siendo jueves, viernes y sábado los días más sofocantes de la semana.
Además, adelantó que el domingo se producirá un descenso térmico y que diciembre iniciará con un ambiente más agradable, ofreciendo un respiro tras varios días de intenso calor.