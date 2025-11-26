Miércoles con calor intenso y probables tormentas aisladas en Tucumán Tucumán atraviesa una semana marcada por temperaturas elevadas y condiciones inestables. Para este miércoles 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima prevista de 36° y una mínima de 20°, en un contexto de cielo parcialmente nublado.

Aunque gran parte del día transcurrirá sin sobresaltos, hacia la noche no se descartan tormentas aisladas, fenómeno frecuente en esta etapa de transición hacia el verano.

Los datos actuales indican:

Humedad: 62%

Humedad: 62%

Presión: 958 hPa

Viento: Variables, a 8 km/h

Visibilidad: 8 km

El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que el período de calor se extenderá hasta el sábado 29, con máximas que oscilarán entre 35° y 40°, siendo jueves, viernes y sábado los días más sofocantes de la semana.

Además, adelantó que el domingo se producirá un descenso térmico y que diciembre iniciará con un ambiente más agradable, ofreciendo un respiro tras varios días de intenso calor.