Miércoles con máxima de 23° y ascenso térmico en los próximos días El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles 20 de agosto Tucumán tendrá una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables. La mínima se ubicará en 9°, mientras que la máxima alcanzará los 23°.

Durante la mañana predominarán las condiciones de buen tiempo, con cielo despejado y ambiente fresco. Hacia la tarde se prevé un leve aumento de la nubosidad, sin probabilidades de lluvias. Los registros actuales señalan una humedad del 56 %, presión de 959.8 hPa, vientos del sector norte a 15 km/h y visibilidad de 10 km.

Pronóstico extendido

Jueves 21: continuará el ascenso de la temperatura, con marcas que oscilarán entre 9° de mínima y 27° de máxima. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

Viernes 22: se espera un incremento de la nubosidad y condiciones de inestabilidad hacia la noche, con probabilidad de lluvias dispersas. El viento rotará al sector sur, con una mínima de 11° y máxima de 22°.

Fin de semana: se anticipa un descenso térmico. El sábado podría presentarse con lluvias aisladas en horas de la mañana, mientras que el resto del fin de semana se mantendría frío y sin precipitaciones.

Así lo adelantó Cristofer Brito, observador meteorológico, quien señaló que tras el alivio de las lluvias del viernes, el fin de semana marcará un retorno a jornadas más frescas y estables en la provincia.