Todo listo para la XXIV Edición de la Trepada al Indio La ciudad de Monteros se prepara para recibir, el próximo 31 de agosto, la 24ª edición de la Trepada al Indio, competencia que se ha convertido en un clásico del calendario deportivo provincial y que cada año reúne a cientos de atletas de Tucumán y del país.

La competencia, que tendrá como punto de encuentro el Gimnasio Municipal (Leandro Aráoz y Domingo Aráoz), contará con una amplia variedad de categorías que incluyen modalidades de pedestrismo, mountain bike y ciclismo de ruta. Con recorridos que van desde los 3 hasta los 37 kilómetros, el evento ofrece tanto desafíos competitivos para corredores y ciclistas experimentados como opciones participativas para quienes buscan disfrutar de la experiencia.

El evento se presentó en conferencia de prensa en las oficinas del Ente Tucumán Turismo (ETT), con la presencia de Diego Erroz, secretario de Deportes de Tucumán; Francisco Serra (h), intendente de Monteros; Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT) y Francisco “Pancho” Serra, presidente de la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura de Tucumán.

Entre las distancias competitivas figuran Pedestrismo 30K, Pedestrismo 10K y MTB 37K, mientras que las participativas incluyen Pedestrismo 3K, MTB 30K y Ciclismo Ruta 30K. Además, se mantiene la categoría especial para personas con discapacidad, que garantiza la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte.

La Trepada al Indio es organizada por la Municipalidad de Monteros con el acompañamiento del Gobierno de Tucumán, la Legislatura provincial y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros, lo que asegura un marco institucional que prioriza la seguridad de los participantes y la preservación del entorno natural.

Reconocida por el espíritu de superación, la camaradería y la belleza de sus paisajes, la Trepada al Indio se ha transformado en una de las competencias más esperadas por la comunidad deportiva tucumana. “El eslogan de Tucumán es Tucumán Tiene Todo, y esta competencia lo refleja a la perfección. La Trepada al Indio es un evento sustentable, inclusivo y familiar, que invita a disfrutar de nuestras yungas y al mismo tiempo a preservarlas. Monteros demuestra que, además de ser tierra de poetas y cultura, es también tierra de deporte y superación”, resumió Amaya.

Por su parte, el legislador Francisco “Pancho” Serra señaló: “La provincia de Tucumán es bella y eventos como la Trepada permiten que la gente conozca nuestra yunga. Esto nos ayuda a potenciar el turismo de la mano del deporte. Hoy ya contamos con más de 1.200 inscriptos, lo que habla del crecimiento y compromiso con esta competencia”.

El intendente de Monteros, Francisco Serra (h), expresó: “La Trepada al Indio se ha convertido en una actividad crucial en la agenda turística y deportiva de nuestra comunidad. Con más de 1.200 inscriptos y premios elaborados con materiales reciclados por el equipo de Medio Ambiente, reforzamos el mensaje de inclusión y cuidado del entorno. Estamos preparados para recibir a los atletas y garantizar una competencia exitosa y familiar”.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en el siguiente enlace: https://www.cronobottiming.com/trepada-al-indio-2025