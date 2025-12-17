Miércoles de calor en el Jardín de la República: la máxima rozará los 33°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada veraniega para este 17 de diciembre. El día comenzará a pleno sol, pero hacia la tarde aumentará la nubosidad y la intensidad del viento.

San Miguel de Tucumán vivirá este miércoles 17 de diciembre una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y condiciones de buen tiempo durante la primera mitad del día, aunque el panorama podría cambiar hacia la tarde.

Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presenta con un cielo completamente despejado y una temperatura agradable que promediará los 22 grados en las primeras horas. Las condiciones de visibilidad son buenas y la humedad se ubica en el 65 por ciento, lo que augura un inicio de jornada algo pesado. Los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad moderada, de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Tarde ventosa y nublada

El cambio en las condiciones meteorológicas llegará pasado el mediodía. El organismo prevé que el cielo se torne parcialmente nublado y que la temperatura pegue un salto significativo, alcanzando una marca térmica de 32 grados, con picos que podrían tocar los 33°C.

A este escenario de calor se sumará el viento, que rotará al sector noreste e incrementará su intensidad, con ráfagas estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora, lo que podría generar cierta incomodidad para quienes circulen por la vía pública.

MIRA TAMBIÉN El Índice de Precios al Consumidor en Tucumán fue del 2,7% en noviembre

El cierre de la jornada

Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta ubicarse en los 26 grados. Los vientos disminuirán su fuerza, rotando al oeste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Respecto a la posibilidad de precipitaciones, el pronóstico es alentador para quienes tengan planes al aire libre: la probabilidad de lluvia es baja, ubicándose apenas en el orden del 10 por ciento, por lo que se espera que la jornada concluya sin agua, aunque con nubosidad variable.