Milei llega a Tucumán para encabezar un foro económico El mandatario participará del evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y será el principal orador de la jornada

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribará a San Miguel de Tucumán este jueves para participar de un foro económico organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al Instituto de Desarrollo Productivo del NOA (INOA). El evento se desarrollará entre las 15.30 y las 22 en un hotel ubicado en la zona del Abasto.

Según lo previsto, el mandatario llegará al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo entre las 18 y las 19, donde será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo. Desde allí será trasladado directamente al lugar donde se realizará el foro, sin actividades oficiales adicionales en la provincia.

La participación de Milei estará centrada exclusivamente en el evento, donde brindará el discurso principal ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos, empresarios y analistas. La jornada tendrá como eje el desarrollo laboral en las provincias y el rol del sector privado en la economía regional.

El encuentro contará además con la presencia de figuras destacadas como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el consultor político Jorge Giacobbe y referentes del ámbito corporativo como Martín Niolla, entre otros disertantes invitados.

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Desde el Gobierno provincial confirmaron que se garantizará el operativo de recepción institucional del Presidente, en el marco de una visita breve pero de alto perfil político y económico para Tucumán.