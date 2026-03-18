Jaldo y Acevedo analizaron la gestión junto a legisladores del PJ Evaluaron el impacto de las recientes inundaciones y definieron lineamientos para 2026, con foco en el trabajo conjunto y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo y bienestar de la provincia.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador, Miguel Acevedo, encabezaron un encuentro de trabajo en la Legislatura de Tucumán con legisladores del bloque Justicialista.

Durante la reunión se realizó un balance de la gestión, se dialogó sobre el trabajo territorial de los legisladores en distintas jurisdicciones ante las recientes inundaciones y se definieron pautas para 2026, con el objetivo de fortalecer la agenda institucional y avanzar en políticas públicas en beneficio de los tucumanos y tucumanas.

En este sentido, las autoridades coincidieron en la importancia de sostener un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, consolidando el diálogo político y la construcción de consensos como herramientas fundamentales para dar respuestas concretas a la sociedad.

Asimismo, se destacó que el compromiso común será continuar impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo, acompañen a las familias y atiendan las necesidades prioritarias de la provincia, reafirmando que el trabajo en conjunto será el eje central de la gestión.

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Del encuentro participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez; y los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Adriana Najar, Tomás Cobos, Alberto Olea, Gabriel Yedlin, Nancy Bulacio, Sara Assan, Paula Galván, Sandra Figueroa, Mario Leito, Carlos Galia, Carolina Vargas Aignasse, Maia Martínez, Tulio Caponio, Walter Herrera, Alejandra Cejas, Alejandro Figueroa, Carlos Fúnez, Carlos Gómez, Christian Rodríguez, Patricia Lizárraga, Edith Comolli, Leopoldo Rodríguez, Sara Lazarte, Marcelo Herrera, Carlos Najar, Francisco Serra, Roque Argañaraz, Roberto Moreno y Jorge Leal.