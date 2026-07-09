Milei llegó a la Casa Histórica de Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia

El presidente Javier Mile i llegó este miercoles por la noche a la Casa Histórica de Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia, a la espera del acto central que se desarrollará a la medianoche.

El mandatario fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en el emblemático edificio donde se declaró la Independencia argentina el 9 de julio de 1816.

Como parte de la ceremonia oficial, está previsto que a las 00.00 se entone el Himno Nacional Argentino y que el Presidente brinde un discurso, el cual será transmitido por cadena nacional.