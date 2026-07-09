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| Casa Histórica de Tucumán | 9 de julio

Milei llegó a la Casa Histórica de Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia

El Presidente arribó a la Casa Histórica de Tucumán para participar de la vigilia por el 9 de Julio. Fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo y, a la medianoche, encabezará el acto central con la entonación del Himno Nacional Argentino y un discurso que será transmitido por cadena nacional.

Por Redacción - El Ocho

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El presidente Javier Milei llegó este miercoles por la noche a la Casa Histórica de Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia, a la espera del acto central que se desarrollará a la medianoche.

El mandatario fue recibido por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en el emblemático edificio donde se declaró la Independencia argentina el 9 de julio de 1816.

Como parte de la ceremonia oficial, está previsto que a las 00.00 se entone el Himno Nacional Argentino y que el Presidente brinde un discurso, el cual será transmitido por cadena nacional.

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