Miles de fieles en el reencuentro de la Acción Católica: Tucumán vive su Asamblea Federal tras nueve años Con cantos, banderas y abrazos de reencuentro, San Miguel de Tucumán se convirtió este viernes en el epicentro de la fe laical argentina. La capital tucumana recibe a más de 4.000 integrantes de la Acción Católica Argentina para la Asamblea Federal 2025, un encuentro que vuelve a la provincia después de nueve años y que reúne delegaciones de todo el país en jornadas de misión, formación, celebración y proyección pastoral.

La apertura oficial se realizó con la bajada de la Virgen de la Merced y una multitudinaria misa en Plaza Independencia. El acto central comenzó a las 16:30 en la Casa Histórica de la Independencia, donde se llevó a cabo el Gesto del Bien Común, una ceremonia que expresó el compromiso social y pastoral de la institución. Entre los presentes estuvieron el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta Rossana Chahla, autoridades provinciales, eclesiásticas, legisladores y referentes de organizaciones civiles.

Durante los cuatro días del encuentro, que se extenderá hasta el domingo 18, se renovarán las autoridades nacionales, se formulará la Visión 2028 y se trazarán las líneas de acción para el próximo trienio. También habrá actividades misioneras en barrios, hospitales, escuelas y plazas, incluyendo celebraciones por el Día del Niño y talleres comunitarios.

La presidenta nacional de la Acción Católica, Claudia Carbajal, definió la Asamblea como “una fiesta del encuentro, de la fe y de la misión”, y agradeció el apoyo de la comunidad tucumana. Por su parte, el arzobispo Carlos Sánchez expresó: “Como obispo es una alegría enorme recibirlos. Los tucumanos tenemos los brazos abiertos a todo el país y queremos renovar nuestra fe y esperanza en este Jubileo convocado por el papa Francisco”.

La programación incluye también una puesta artística con sello local, “Siempre Tucumán”, que se presentará este viernes a las 21:30 en la intersección de 24 de Septiembre y Laprida. El espectáculo, de 18 minutos, combina música, danza y representaciones históricas y culturales de la provincia, con la participación de 28 bailarines, 8 músicos y 6 cantantes seleccionados por audición.

Con cada colectivo que llega al Hipódromo, con cada abrazo y cada canto, Tucumán revive el espíritu de una Iglesia viva y misionera, en un acontecimiento que quedará marcado como uno de los encuentros eclesiales más convocantes de 2025.