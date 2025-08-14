Del 15 al 17 de agosto: qué hacer este fin de semana en Tucumán El Trasmontaña, festivales gastronómicos, homenajes a San Martín y festejos por el Día de las Infancias en una provincia llena de opciones.

Agosto avanza y Tucumán vibra con una energía especial, ofreciendo un fin de semana donde los grandes eventos deportivos conviven con las celebraciones más entrañables. Desde la adrenalina del Trasmontaña en las yungas hasta los actos en homenaje al General San Martín, la provincia se convierte en un escenario de contrastes que invita a la acción y al recuerdo, demostrando que en cada rincón hay una experiencia esperando.

Es una oportunidad perfecta para degustar los sabores que nos definen en los festivales gastronómicos, para asombrarse con la creatividad de los artesanos en las ferias, y para compartir la alegría de los más chicos en los masivos festejos por su día. Cada propuesta es una puerta abierta a la cultura, la tradición y la comunidad.

Viernes 15 de agosto

Eco junior | 14.00 h | Tótem de Yerba Buena | Yerba Buena

Clases de guitarra | 15.00 a 16.00 h | Salón de Empleo | El Mollar

Ritmos Latinos | 18.00 h | Gimnasio Municipal | Monteros

Ronda de saberes | 18.00 h | Bodegas Viña del Chañar | Colalao del Valle

Recital Los Vazquez | 20.00 h | Casa Museo de la Ciudad | San Miguel de Tucumán

Impacto visual | 20.00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila | San Miguel de Tucumán

Concurso del Sánguche de Milanesa | 20.00 h | Predio Municipal | Trancas

Peña El Portal | 21.00 h | 24 de Septiembre 351 | San Miguel de Tucumán

Peña Alto de la Lechuza | 21.00 h | 24 de Septiembre y Avellaneda | San Miguel de Tucumán

Obra Marat-Sade | 21.00 h | Teatro Orestes Caviglia | San Miguel de Tucumán

Ronda (Danza contemporánea) | 21.00 h | Espacio Cultural Don Bosco | San Miguel de Tucumán

Ave Fénix | 21.00 h | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán

Peña cultural El Cardón | 22.00 h | Heras 50 | San Miguel de Tucumán

Circuito a pie | 9.30 h | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán

Museo Nasif Estefano | 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h | Nasif Estefano 242 | Concepción

Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules

Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 19.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar

Museo Arqueológico El Cadillal | 10.00 a 18.00 h | MAC | El Cadillal

Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.00 y 19.30 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

Concurso provincial de Caballo Peruano | Todo el día | Hipódromo de Tucumán | San Miguel de Tucumán

Asamblea Federal de Acción Católica | Todo el día | Arzobispado de Tucumán | San Miguel de Tucumán

ELNA Inspira | 17.30 h | Horco Molle | Yerba Buena

Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

Sábado 16 de agosto

Feria de Simoca | Desde las 8.00 h | Predio Mercedes Sosa | Simoca

Caminata al Monumento a Niña + Cruz Papa Francisco | 09.00 a 12.00 h | Salida Hotel Atahualpa Yupanqui | Tafí Viejo

Gran Fiesta Día del Niño | 9.30 h | Centro Cívico Cultural | San Pedro de Colalao

Experiencias Yungas | 9.30 h | Tótem de Yerba Buena | Yerba Buena

Danza Contemporánea | 9.30 h | CIC de Máxima | Monteros

Torneo de atletismo | 10.00 h | Complejo Democracia | Tafí del Valle

Día del Niño | 10.00 a 17.00 h | Escuela Nº 42 de Yocoliguala | Trancas

Ceremonia ancestral de la Pachamama | 11.00 h | Camping Colalao del Valle | Colalao del Valle

¡Feliz día del niño! | 14.00 h | Plaza Principal | El Mollar

Gran día de las Infancias | 14.30 h | Gimnasio Municipal | Monteros

Taller de grafismo para niños | 15.00 h | Casa Museo de la Ciudad | San Miguel de Tucumán

Yoga | 15.30 h | Jardín Botánico Horco Molle y Parque Percy Hill | Yerba Buena

Astroturismo | 16.00 h | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena

Coleccionismo y Camisetas de Fútbol | 16.00 h | Museo Ferroviario | Tafí Viejo

Fiesta del día del Niño | Desde las 16.30 h | Entrada de Choromoro | Choromoro

Teatro de papel | 18.30 h | Casa Museo de la Ciudad | San Miguel de Tucumán

Festival del Sánguche de Milanesa | Desde las 20.00 h | Complejo Municipal Parque Independencia | Las Talitas

Peña Alto de la Lechuza | 21.00 h | 24 de Septiembre y Avellaneda | San Miguel de Tucumán

Obra Marat-Sade | 21.00 h | Teatro Orestes Caviglia | San Miguel de Tucumán

Ronda (Danza contemporánea) | 21.00 h | Espacio Cultural Don Bosco | San Miguel de Tucumán

Danza y canto | 21.00 h | Paseo Gastronómico | Tafí Viejo

Peña cultural El Cardón | 22.00 h | Heras 50 | San Miguel de Tucumán

COPA ALVEAR 3° | Todo el día | Club Floresta | San Miguel de Tucumán

Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11.00 h | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

Gran Feria Gastronómica “Sucursal del Cielo” | 09.00 a 19.00 h | Frente a GL | San Pedro de Colalao

Paseo de artesanos | 15.00 h | Plaza 25 de Mayo | Aguilares

Museo Nasif Estefano | 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h | Nasif Estefano 242 | Concepción

Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules

Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 19.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar

Museo Arqueológico El Cadillal | 11.00 a 19.00 h | MAC | El Cadillal

Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.00 y 19.30 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

Concurso provincial de Caballo Peruano | Todo el día | Hipódromo de Tucumán | San Miguel de Tucumán

Asamblea Federal de Acción Católica | Todo el día | Arzobispado de Tucumán | San Miguel de Tucumán

Paseo Gastronómico | 17.00 a 00.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

Feria de Artesanos | 16.00 a 23.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

Feria de Emprendedores | 16.00 a 22.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

Feria Gourmet | 17.00 a 00.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

El Bus Turístico | 11.00 y 16.00 h | Salidas desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

ELNA Inspira | 17.30 h | Horco Molle | Yerba Buena

Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

Circuito a pie | 9.30 h | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán

Domingo 17 de agosto

Trasmontaña 2025 | Desde las 8.00 h | La Sala | San Javier

Fiesta de la empanada alberdiana | Desde las 11.00 h | Complejo Municipal | Alberdi

Feria Holística | 10.00 a 18.00 h | Parque Miguel Lillo | Tafí Viejo

Música Popular Argentina | 13.00 h | Unfati, La Ovejeria | Tafí del Valle

Día del Niño | 14.00 h | Terminal de Ómnibus | Concepción

Gran Fiesta del Día del Niño | 14.00 a 19.00 h | Parque Cultural Lules | Lules

Acto homenaje a San Martín | 14.30 h | Plaza San Martín | Concepción

Gran fiesta de la Niñez | 14.30 h | Av. Urquiza | Santa Ana

Feria de emprendedores | 15.00 h | Parque Temático Histórico | Famaillá

Festejo Día de las Infancias | 15.00 h | Cabildo de Famaillá | Famaillá

Fiesta del día del Niño | 15.00 h | Complejo Democracia | Tafí del Valle

Galletas Belgraniana (Obra de títeres) | 16.00 h | Casa Belgraniana | San Miguel de Tucumán

Feria de emprendedores | 16.00 h | Plaza 9 de Julio | Lules

Gran fiesta del día del niño | 16.00 h | Predio Ceepal | La Cocha

Feria de artesanos y emprendedores | 16.00 a 21.00 h | San Martín al 100 | Tafí Viejo

Feria de artesanos | 16.00 h | Plaza Bicentenario | Las Talitas

Cuatro Quesos (Teatro) | 17.00 h | Plaza del B° San Martín | San Miguel de Tucumán

Paseo Gastronómico Municipal | Desde las 21.00 h | Av. Alem | Tafí Viejo

Conmemoración a San Martín | Todo el día | Museo Sanmartiniano | La Ramada, Burruyacu

Celebración día del Niño | Todo el día | Comuna El Cadillal | El Cadillal

Feria de artesanos | Todo el día | Plaza 9 de Julio | La Cocha

Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11.00 h | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

Gran Feria Gastronómica “Sucursal del Cielo” | 09.00 a 19.00 h | Frente a GL | San Pedro de Colalao

Paseo de artesanos | 15.00 h | Plaza 25 de Mayo | Aguilares

Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules

Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 14.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar

Museo Arqueológico El Cadillal | 11.00 a 19.00 h | MAC | El Cadillal

Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.00 y 19.30 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

Concurso provincial de Caballo Peruano | Todo el día | Hipódromo de Tucumán | San Miguel de Tucumán

Asamblea Federal de Acción Católica | Todo el día | Arzobispado de Tucumán | San Miguel de Tucumán

Paseo Gastronómico | 17.00 a 00.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

Feria de Artesanos | 16.00 a 23.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

Feria de Emprendedores | 16.00 a 22.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

Feria Gourmet | 17.00 a 00.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

El Bus Turístico | 11.00 y 16.00 h | Salidas desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

ELNA Inspira | 17.30 h | Horco Molle | Yerba Buena

Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

