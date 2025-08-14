Agosto avanza y Tucumán vibra con una energía especial, ofreciendo un fin de semana donde los grandes eventos deportivos conviven con las celebraciones más entrañables. Desde la adrenalina del Trasmontaña en las yungas hasta los actos en homenaje al General San Martín, la provincia se convierte en un escenario de contrastes que invita a la acción y al recuerdo, demostrando que en cada rincón hay una experiencia esperando.
Es una oportunidad perfecta para degustar los sabores que nos definen en los festivales gastronómicos, para asombrarse con la creatividad de los artesanos en las ferias, y para compartir la alegría de los más chicos en los masivos festejos por su día. Cada propuesta es una puerta abierta a la cultura, la tradición y la comunidad.
Viernes 15 de agosto
- Eco junior | 14.00 h | Tótem de Yerba Buena | Yerba Buena
- Clases de guitarra | 15.00 a 16.00 h | Salón de Empleo | El Mollar
- Ritmos Latinos | 18.00 h | Gimnasio Municipal | Monteros
- Ronda de saberes | 18.00 h | Bodegas Viña del Chañar | Colalao del Valle
- Recital Los Vazquez | 20.00 h | Casa Museo de la Ciudad | San Miguel de Tucumán
- Impacto visual | 20.00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila | San Miguel de Tucumán
- Concurso del Sánguche de Milanesa | 20.00 h | Predio Municipal | Trancas
- Peña El Portal | 21.00 h | 24 de Septiembre 351 | San Miguel de Tucumán
- Peña Alto de la Lechuza | 21.00 h | 24 de Septiembre y Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Obra Marat-Sade | 21.00 h | Teatro Orestes Caviglia | San Miguel de Tucumán
- Ronda (Danza contemporánea) | 21.00 h | Espacio Cultural Don Bosco | San Miguel de Tucumán
- Ave Fénix | 21.00 h | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán
- Peña cultural El Cardón | 22.00 h | Heras 50 | San Miguel de Tucumán
- Circuito a pie | 9.30 h | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán
- Museo Nasif Estefano | 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h | Nasif Estefano 242 | Concepción
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules
- Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 19.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar
- Museo Arqueológico El Cadillal | 10.00 a 18.00 h | MAC | El Cadillal
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.00 y 19.30 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal
- Concurso provincial de Caballo Peruano | Todo el día | Hipódromo de Tucumán | San Miguel de Tucumán
- Asamblea Federal de Acción Católica | Todo el día | Arzobispado de Tucumán | San Miguel de Tucumán
- ELNA Inspira | 17.30 h | Horco Molle | Yerba Buena
- Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán
Sábado 16 de agosto
- Feria de Simoca | Desde las 8.00 h | Predio Mercedes Sosa | Simoca
- Caminata al Monumento a Niña + Cruz Papa Francisco | 09.00 a 12.00 h | Salida Hotel Atahualpa Yupanqui | Tafí Viejo
- Gran Fiesta Día del Niño | 9.30 h | Centro Cívico Cultural | San Pedro de Colalao
- Experiencias Yungas | 9.30 h | Tótem de Yerba Buena | Yerba Buena
- Danza Contemporánea | 9.30 h | CIC de Máxima | Monteros
- Torneo de atletismo | 10.00 h | Complejo Democracia | Tafí del Valle
- Día del Niño | 10.00 a 17.00 h | Escuela Nº 42 de Yocoliguala | Trancas
- Ceremonia ancestral de la Pachamama | 11.00 h | Camping Colalao del Valle | Colalao del Valle
- ¡Feliz día del niño! | 14.00 h | Plaza Principal | El Mollar
- Gran día de las Infancias | 14.30 h | Gimnasio Municipal | Monteros
- Taller de grafismo para niños | 15.00 h | Casa Museo de la Ciudad | San Miguel de Tucumán
- Yoga | 15.30 h | Jardín Botánico Horco Molle y Parque Percy Hill | Yerba Buena
- Astroturismo | 16.00 h | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena
- Coleccionismo y Camisetas de Fútbol | 16.00 h | Museo Ferroviario | Tafí Viejo
- Fiesta del día del Niño | Desde las 16.30 h | Entrada de Choromoro | Choromoro
- Teatro de papel | 18.30 h | Casa Museo de la Ciudad | San Miguel de Tucumán
- Festival del Sánguche de Milanesa | Desde las 20.00 h | Complejo Municipal Parque Independencia | Las Talitas
- Peña Alto de la Lechuza | 21.00 h | 24 de Septiembre y Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Obra Marat-Sade | 21.00 h | Teatro Orestes Caviglia | San Miguel de Tucumán
- Ronda (Danza contemporánea) | 21.00 h | Espacio Cultural Don Bosco | San Miguel de Tucumán
- Danza y canto | 21.00 h | Paseo Gastronómico | Tafí Viejo
- Peña cultural El Cardón | 22.00 h | Heras 50 | San Miguel de Tucumán
- COPA ALVEAR 3° | Todo el día | Club Floresta | San Miguel de Tucumán
- Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11.00 h | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle
- Gran Feria Gastronómica “Sucursal del Cielo” | 09.00 a 19.00 h | Frente a GL | San Pedro de Colalao
- Paseo de artesanos | 15.00 h | Plaza 25 de Mayo | Aguilares
- Museo Nasif Estefano | 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h | Nasif Estefano 242 | Concepción
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules
- Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 19.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar
- Museo Arqueológico El Cadillal | 11.00 a 19.00 h | MAC | El Cadillal
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.00 y 19.30 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal
- Concurso provincial de Caballo Peruano | Todo el día | Hipódromo de Tucumán | San Miguel de Tucumán
- Asamblea Federal de Acción Católica | Todo el día | Arzobispado de Tucumán | San Miguel de Tucumán
- Paseo Gastronómico | 17.00 a 00.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Feria de Artesanos | 16.00 a 23.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- Feria de Emprendedores | 16.00 a 22.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Feria Gourmet | 17.00 a 00.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- El Bus Turístico | 11.00 y 16.00 h | Salidas desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán
- ELNA Inspira | 17.30 h | Horco Molle | Yerba Buena
- Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán
- Circuito a pie | 9.30 h | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán
Domingo 17 de agosto
- Trasmontaña 2025 | Desde las 8.00 h | La Sala | San Javier
- Fiesta de la empanada alberdiana | Desde las 11.00 h | Complejo Municipal | Alberdi
- Feria Holística | 10.00 a 18.00 h | Parque Miguel Lillo | Tafí Viejo
- Música Popular Argentina | 13.00 h | Unfati, La Ovejeria | Tafí del Valle
- Día del Niño | 14.00 h | Terminal de Ómnibus | Concepción
- Gran Fiesta del Día del Niño | 14.00 a 19.00 h | Parque Cultural Lules | Lules
- Acto homenaje a San Martín | 14.30 h | Plaza San Martín | Concepción
- Gran fiesta de la Niñez | 14.30 h | Av. Urquiza | Santa Ana
- Feria de emprendedores | 15.00 h | Parque Temático Histórico | Famaillá
- Festejo Día de las Infancias | 15.00 h | Cabildo de Famaillá | Famaillá
- Fiesta del día del Niño | 15.00 h | Complejo Democracia | Tafí del Valle
- Galletas Belgraniana (Obra de títeres) | 16.00 h | Casa Belgraniana | San Miguel de Tucumán
- Feria de emprendedores | 16.00 h | Plaza 9 de Julio | Lules
- Gran fiesta del día del niño | 16.00 h | Predio Ceepal | La Cocha
- Feria de artesanos y emprendedores | 16.00 a 21.00 h | San Martín al 100 | Tafí Viejo
- Feria de artesanos | 16.00 h | Plaza Bicentenario | Las Talitas
- Cuatro Quesos (Teatro) | 17.00 h | Plaza del B° San Martín | San Miguel de Tucumán
- Paseo Gastronómico Municipal | Desde las 21.00 h | Av. Alem | Tafí Viejo
- Conmemoración a San Martín | Todo el día | Museo Sanmartiniano | La Ramada, Burruyacu
- Celebración día del Niño | Todo el día | Comuna El Cadillal | El Cadillal
- Feria de artesanos | Todo el día | Plaza 9 de Julio | La Cocha
- Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11.00 h | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle
- Gran Feria Gastronómica “Sucursal del Cielo” | 09.00 a 19.00 h | Frente a GL | San Pedro de Colalao
- Paseo de artesanos | 15.00 h | Plaza 25 de Mayo | Aguilares
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules
- Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 14.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar
- Museo Arqueológico El Cadillal | 11.00 a 19.00 h | MAC | El Cadillal
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.00 y 19.30 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal
- Concurso provincial de Caballo Peruano | Todo el día | Hipódromo de Tucumán | San Miguel de Tucumán
- Asamblea Federal de Acción Católica | Todo el día | Arzobispado de Tucumán | San Miguel de Tucumán
- Paseo Gastronómico | 17.00 a 00.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Feria de Artesanos | 16.00 a 23.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- Feria de Emprendedores | 16.00 a 22.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán
- Feria Gourmet | 17.00 a 00.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán
- El Bus Turístico | 11.00 y 16.00 h | Salidas desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán
- ELNA Inspira | 17.30 h | Horco Molle | Yerba Buena
- Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán