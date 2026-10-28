Modificó la estructura de una una camioneta para ocultar 48 kilos de cocaína El conductor fue interceptado por los integrantes de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 “Aguilares", sobre la Ruta Provincial N°307.

Integrantes de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de una pick up Chevrolet Corsa (cabina simple), que circulaba con itinerario Salta – Tucumán, cuando realizaban controles se seguridad vial sobre la Ruta Provincial N°307, a la altura del mirador de Tafí del Valle.

Los funcionarios iniciaron con la solicitud de la documentación del conductor, mayor de edad, y posteriormente llevaron a cabo una inspección ocular del interior del rodado, en ese momento fueron alertados por las anomalías que presentaba la alfombra que recubre la parte trasera del asiento del acompañante, el mismo tenía signo de que fue removido recientemente.

Ante este indicio, los gendarmes profundizaron la requisa, con la asistencia del can antinarcóticos, y corroboraron la existencia de bolsas de nylon recubierta de grasa acondicionadas en la estructura que divide la cabina y la caja de carga.

Informado el Magistrado interviniente sobre el hallazgo, los uniformados procedieron a trasladar el procedimiento hacia las instalaciones de la Unidad para la realización de las pruebas de campo Narcotest y el pesaje de la sustancia blancuzca.

Como resultado de los mismos, el personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmó el traslado de 48 kilos 350 gramos de cocaína, que estaban distribuidos en 45 paquetes rectangulares.

Por disposición del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, los efectivos decomisaron la totalidad del estupefaciente, el vehículo, un teléfono y dinero en efectivo. Mientras que, el involucrado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.