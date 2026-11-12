Paro en la UTN: los docentes reclaman salarios y fondos para las universidades El gremio anunció dos jornadas de huelga para el 12 y el 16 de noviembre. La medida será sin asistencia a los lugares de trabajo y alcanzará a todas las facultades regionales.

La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció dos jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, previstas para este jueves 12 y el próximo lunes 16 de noviembre. Las medidas forman parte de un plan de lucha en rechazo a lo que el gremio considera un proceso de desfinanciamiento del sistema universitario y en reclamo por la recomposición salarial de los docentes.

Desde la organización señalaron que entre los principales reclamos se encuentran el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios y la asignación de un presupuesto adecuado para el próximo año. El secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, cuestionó la falta de aplicación de la normativa y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores del sector.

“Es una vergüenza que el Gobierno nacional siga sin cumplir la ley y muy doloroso que nuestros colegas docentes se tengan que ir de la universidad porque tienen la heladera vacía”, manifestó Mozzi. En ese contexto, el dirigente también citó las palabras del papa León XIV sobre la importancia de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación para que los jóvenes puedan construir su futuro en Argentina.

El paro afectará las actividades presenciales y virtuales en las 30 facultades regionales de la UTN, además del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche. De esta manera, durante ambas jornadas no se dictarán clases en esas instituciones, según lo informado por la federación.

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Mozzi también retomó una reflexión del Pontífice sobre el rol de las organizaciones gremiales: “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz”. A partir de esa definición, cuestionó la relación del Gobierno nacional con las entidades sindicales y sostuvo que busca debilitar a las organizaciones que representan a los trabajadores.

Por último, el titular de FAGDUT se refirió al conflicto judicial por la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes. Según indicó, el Poder Ejecutivo presentó una nueva apelación, pese a que la norma fue aprobada por el Congreso y obtuvo respaldo judicial en dos instancias. El reclamo continúa en el ámbito de la Justicia.