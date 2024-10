Nuevo Servicio de Salud Mental para adolescentes La alternativa, forma parte del gran trabajo que está desarrollando el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz para abordar esta población tan vulnerable entre 15 y 20 años.

Al respecto, el titular de la cartera de Salud aseguró: “Una excelente iniciativa del Hospital Centro de Salud, desarrollada con el apoyo de la directora de Salud Mental de la Provincia, la doctora Mónica González, de abrir un consultorio para adolescentes, entre 15 y 20 años, que necesitan cada vez más de nosotros, y estamos hablando, sobre todo, de aquellos chicos que están desmotivados que tienen o quizá tienen problemas de adicciones o necesitan el apoyo de especialistas”.

“Este servicio, muestra a las claras, que la salud mental de los adolescentes es un tema de agenda para el Ministerio de Salud Pública y queremos brindar una respuesta eficiente, teniendo como objetivo central ofrecer turnos en toda la provincia para abordar a esta población tan vulnerable, que pasó la pandemia encerrada, sin actividad física, sin compartir con sus compañeros, centrados en el celular durante horas. Esto puede haber generado problemas de salud mental como en todas las franjas de edad, como esta pasando en el mundo, en Argentina y por supuesto en Tucumán”, relató el ministro.

“Lo importante es que busquemos motivos para vivir, algo o alguien por quien vivir. Yo creo que fundamentalmente, los valores, la familia, el entorno, los amigos, el esparcimiento y por supuesto, las acciones de la Salud Pública y del Gobierno de la Provincia, harán que tengamos una mejor salud emocional y mental”, concluyó.

Por su parte, la directora del Hospital Centro de Salud, doctora Karina Loto indicó: “La verdad que siempre es un placer recibirlo al Ministro de Salud, especialmente ahora, que abrimos un consultorio de adolescentes que son esa población que físicamente se encuentran sana por lo que no concurre a los centros de atención. Este efector, le brinda un espacio en lo que es salud mental específicamente para ellos. Esto surge de un trabajo, articulado con lo que es la línea 135 del 107, el Servicio de Salud Mental que está a cargo de la doctora Garzón del Hospital Centro de Salud y también de la Dirección de Salud Mental de la provincia.

En tanto, la doctora Patricia Garzón, médica-psiquiatra, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital explicó: “Hoy presentamos este dispositivo a la comunidad en general y, sobre todo, a la comunidad hospitalaria de todos los efectores, para atender adolescentes que van en la franja etaria entre 15 y 20 años. Como el doctor Medina Ruiz dijo sabiamente, hay hospitales para todas las edades, pero justo al adolescente específicamente quién lo asiste”.

“Si bien hay muchos consultorios habilitados en los CAPS o CIC, resaltó, respecto a la salud sexual y reproductiva para el adolescente, pero ésta no es la única problemática. Si llega a un embarazo no intencionado, a un consumo de drogas, abuso, consumo esporádico o crónico, fue justamente, porque tiene una conflictiva de base y no estoy hablando de enfermedades, estoy hablando solo de conflicto. La adolescencia no es una enfermedad, es una edad por la que atravesamos, de muchas crisis de identidad, a veces toca que los padres se divorcien y eso va empujándolos a otras situaciones de riesgo”, aseveró.

En otro tramo de la charla, la especialista aseguró: “Puede estar expuesto a un embarazo no intencionado, a una adicción por el grupo que frecuenta, a situaciones de violencia, abuso que no son menores, tanto en su hogar como a las instituciones que asisten o a los lugares de esparcimiento que concurren. Entonces vamos proponiendo este espacio no solo para atender una conflictiva, sino para hacer prevención de los riesgos a los que está expuesto ya que a veces no escucha al padre, pero hace la identificación con el profesional”.

Finalmente, comentó: “Dentro del equipo habrá licenciados especializados en adolescencia atendiendo de 8 a 18 los martes y viernes por ahora, para ir concretando un testeo de la demanda y reforzar con el Ministerio de Salud, más profesionales o días de atención. Se solicita turno la primera semana del mes, tanto como para la mañana como para el horario de la tarde, que es de 12 a 18, para ofrecer la posibilidad a contra turno porque todos estudian y también es una de las cosas que queremos prevenir, la deserción o el abandono o el bajo rendimiento académico”.