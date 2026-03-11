Obras Públicas informó el estado de los diques Escaba y El Cadillal El ministro Nazur explicó el comportamiento actual del dique Escaba y El Cadillal, y el nivel de erogación que registran los embalses ante el incremento de aportes de agua.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de la Provincia, Marcelo Nazur, informó la situación de los principales embalses de Tucumán tras las intensas precipitaciones que afectan al territorio provincial durante las últimas 48 horas. El funcionario brindó detalles sobre el funcionamiento de los diques Escaba y El Cadillal y sobre el impacto del aumento de caudales en el sur provincial.

En ese marco, el titular de la cartera explicó el comportamiento actual del dique Escaba y el nivel de erogación que registra el embalse ante el incremento de aportes de agua.

“El dique Escaba está con cota de labio de vertedero (esto quiere decir que el caudal de aporte es igual al caudal de erogación); está erogando en el orden de los 250 M3/seg”.

El ministro también detalló las consecuencias que generó el aumento del caudal en los cursos de agua de la zona sur, en especial en el río Marapa.

“El río Marapa creció producto de las erogaciones en el dique Escaba, aportes del arroyo San Francisco y toda el agua de la zona, generando desborde en distintos puntos causando inundación en el pueblo de La Madrid”.

Respecto de la situación del dique Celestino Gelsi, en El Cadillal, Nazur explicó que el sistema mantiene capacidad operativa para administrar los caudales que ingresan al embalse.

“El Dique El Cadillal se mantiene en cota de espera de crecientes 605.50 msnm, con posibilidades amplias de maniobras para poder disminuir el caudal de aportes. En estos momentos ingresa al dique alrededor de 200 M3 con una erogación de 150 M3. La situación es este dique está controlada”.

El funcionario destacó que los equipos técnicos monitorean de manera permanente el comportamiento de los embalses y de los ríos de la provincia, con el objetivo de administrar los caudales y prevenir mayores inconvenientes en las zonas afectadas por las lluvias.

Fuente: Comunicación Tucumán