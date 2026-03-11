En el marco de las labores que lleva adelante del Comité de Emergencias del Gobierno de Tucumán, ante el meteoro que afecta el territorio provincial en los últimos días, especialmente en localidades del sur, este y en algunos puntos de San Miguel de Tucumán, la ministra de Educación, Susana Montaldo, visita establecimientos educativos de la provincia donde se llevan adelante acciones de aprestamiento edilicio.
Entre otras escuelas que recorrió en San Miguel de Tucumán, la ministra visitó las instalaciones de la Escuela Martín Miguel de Güemes, en Jujuy al 4000; y de la Escuela N° 161 Isabel La Católica, ubicada en el oeste capitalino, donde supervisó las labores de limpieza, corte de césped y reparaciones que lleva adelante el personal.
Vale destacar que, en la jornada de ayer, el gobernador, Osvaldo Jaldo, dispuso la suspensión del dictado de clases en toda la provincia.
La medida fue dispuesta tras una reunión con la ministra Montaldo, miembros del gabinete y el Comité de Emergencias y alcanza a todos los niveles, tanto para el sector público como para el sector privado.
Según la resolución 472/5 de la cartera educativa, esta medida se toma a fin de resguardar la integridad de los alumnos, docentes y personal auxiliar y tiene vigencia hasta el día viernes, inclusive. Por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 16.
Esto se determinó ante la necesidad de evaluar que los establecimientos y los caminos se encuentren en condiciones, tras las intensas lluvias (superaron los 160 milímetros) que cayeron en la provincia.
Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas.
Escuelas que funcionan como centros de evacuación en Tucumán
Ante las intensas lluvias que afectaron a distintas zonas de la provincia, el Comité de Emergencia dispuso varios establecimientos educativos como centros de evacuación para asistir a las familias damnificadas. Los mismos se encuentran distribuidos en diferentes localidades:
Graneros
Escuela Belisario López
Escuela N° 54 Provincia de La Pampa
Escuela N° 71 Provincia de Jujuy
La Cocha
Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano
Escuela N° 125 Alejandra Galeán
Escuela N° 363 Isaías Nougués
Escuela Técnica N° 1 de La Cocha
Leales
Escuela N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay
Escuela N° 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías
Escuela N° 238 Juan Larrea
Escuela N° 231
Escuela N° 120 Gobernación de los Andes
Alberdi
CEJA 29 de Agosto
Escuela Secundaria 29 de Agosto
Escuela N° 138 Remedios Escalada de San Martín
Río Chico
Escuela Marco Manuel Avellaneda
Simoca
Escuela N° 99 Provincia de Río Negro
Bella Vista
Escuela Técnica N° 1 de Bella Vista
La Invernada
Escuela Media de La Invernada
El Sacrificio
Escuela Secundaria El Sacrificio
Los Guayacanes
Escuela Secundaria de Los Guayacanes
Taco Ralo
Escuela N°34 y el CIC.
Monteagudo
Escuela Media de Monteagudo
Total de personas asistidas registradas en estos centros: 533.
Fuente Comunicación Tucumán
