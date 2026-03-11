Supervisan escuelas y coordinan asistencia tras la suspensión de clases por el temporal La ministra Susana Montaldo recorrió establecimientos en San Miguel de Tucumán para verificar tareas de mantenimiento y preparación edilicia. A la vez, se destaca el servicio prestado por distintas escuelas del interior donde funcionan centros de evacuación en el que se asiste a más de 500 personas afectadas por las intensas lluvias.

En el marco de las labores que lleva adelante del Comité de Emergencias del Gobierno de Tucumán, ante el meteoro que afecta el territorio provincial en los últimos días, especialmente en localidades del sur, este y en algunos puntos de San Miguel de Tucumán, la ministra de Educación, Susana Montaldo, visita establecimientos educativos de la provincia donde se llevan adelante acciones de aprestamiento edilicio.

Entre otras escuelas que recorrió en San Miguel de Tucumán, la ministra visitó las instalaciones de la Escuela Martín Miguel de Güemes, en Jujuy al 4000; y de la Escuela N° 161 Isabel La Católica, ubicada en el oeste capitalino, donde supervisó las labores de limpieza, corte de césped y reparaciones que lleva adelante el personal.

Vale destacar que, en la jornada de ayer, el gobernador, Osvaldo Jaldo, dispuso la suspensión del dictado de clases en toda la provincia.

La medida fue dispuesta tras una reunión con la ministra Montaldo, miembros del gabinete y el Comité de Emergencias y alcanza a todos los niveles, tanto para el sector público como para el sector privado.

Según la resolución 472/5 de la cartera educativa, esta medida se toma a fin de resguardar la integridad de los alumnos, docentes y personal auxiliar y tiene vigencia hasta el día viernes, inclusive. Por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 16.

Esto se determinó ante la necesidad de evaluar que los establecimientos y los caminos se encuentren en condiciones, tras las intensas lluvias (superaron los 160 milímetros) que cayeron en la provincia.

Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas.

Escuelas que funcionan como centros de evacuación en Tucumán

Ante las intensas lluvias que afectaron a distintas zonas de la provincia, el Comité de Emergencia dispuso varios establecimientos educativos como centros de evacuación para asistir a las familias damnificadas. Los mismos se encuentran distribuidos en diferentes localidades:

Graneros

Escuela Belisario López

Escuela N° 54 Provincia de La Pampa

Escuela N° 71 Provincia de Jujuy

La Cocha

Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano

Escuela N° 125 Alejandra Galeán

Escuela N° 363 Isaías Nougués

Escuela Técnica N° 1 de La Cocha

Leales

Escuela N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay

Escuela N° 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías

Escuela N° 238 Juan Larrea

Escuela N° 231

Escuela N° 120 Gobernación de los Andes

Alberdi

CEJA 29 de Agosto

Escuela Secundaria 29 de Agosto

Escuela N° 138 Remedios Escalada de San Martín

Río Chico

Escuela Marco Manuel Avellaneda

Simoca

Escuela N° 99 Provincia de Río Negro

Bella Vista

Escuela Técnica N° 1 de Bella Vista

La Invernada

Escuela Media de La Invernada

El Sacrificio

Escuela Secundaria El Sacrificio

Los Guayacanes

Escuela Secundaria de Los Guayacanes

Taco Ralo

Escuela N°34 y el CIC.

Monteagudo

Escuela Media de Monteagudo

Total de personas asistidas registradas en estos centros: 533.

Fuente Comunicación Tucumán