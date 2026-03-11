Advierten por tormentas y nuevas lluvias en Tucumán: el pronóstico para las próximas horas El meteorólogo Jorge Noriega explicó que la provincia continuará bajo condiciones de aire húmedo e inestable, con posibilidad de tormentas que pueden formarse rápidamente. Se esperan pausas temporarias en las precipitaciones, pero volverían a intensificarse desde la madrugada.

El meteorólogo Jorge Noriega advirtió que Tucumán continuará bajo un escenario climático complejo durante las próximas horas debido a la presencia de aire muy húmedo e inestable, una combinación que favorece la formación rápida de tormentas.

Según explicó el especialista, la situación es diferente a la registrada durante la jornada anterior, ya que si bien podrían registrarse ceses temporarios de las lluvias durante la noche, las precipitaciones volverían a aparecer con mayor intensidad en las primeras horas del jueves.

“Entre las 20 y 21 horas podría darse una pausa en gran parte de la provincia, pero lamentablemente durante la madrugada volverán las precipitaciones y podrían intensificarse”, señaló.

El pronóstico indica que hacia las 8 de la mañana algunas zonas del sur provincial, como el área de La Cocha, podrían registrar lluvias más intensas, que luego tenderían a extenderse de manera más uniforme en todo el territorio tucumano.

MIRA TAMBIÉN Obras Públicas informó el estado de los diques Escaba y El Cadillal

Además, el meteorólogo confirmó que Tucumán continúa bajo alerta meteorológica, lo que implica la posibilidad de tormentas fuertes y precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Lluvias acumuladas

El especialista también destacó que marzo viene registrando valores de lluvia muy elevados. En lo que va del mes, 8 de los primeros 11 días tuvieron precipitaciones, con acumulados que en algunas localidades ya superan ampliamente los registros habituales.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo recorrió La Madrid y supervisó la asistencia a las familias afectadas

Entre los valores más destacados se encuentran:

Noriega explicó que estos números son significativos, ya que en algunos casos se alcanzó o incluso se superó el promedio de lluvias esperado para todo el mes de marzo, lo que explica los anegamientos y desbordes registrados en distintas zonas de la provincia.

Finalmente, adelantó que las precipitaciones volverían a intensificarse entre el viernes y el sábado, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.