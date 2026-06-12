Oficializaron el inicio del Acueducto de Vipos, una obra de $144 mil millones

El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, junto con el Gobierno de Tucumán, informó el inicio de las tareas correspondientes a la obra “Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos”, una intervención estratégica destinada a fortalecer y ampliar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana de San Miguel de Tucumán y localidades aledañas.

La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevé una inversión estimada superior a los 144.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 42 meses. Entre sus principales alcances se destacan una nueva captación sobre el río Vipos, la construcción de una planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto troncal con obras complementarias y cinco reservas de almacenamiento.

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El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, destacó, este viernes por la mañana, que la publicación realizada por la Nación marca el inicio formal del proyecto.

“Hoy salió la publicación donde se da inicio formal a la obra. Lo comunicó Nación, que publicó ahora un aviso en todos los medios de la provincia, donde se da formalmente el inicio”, señaló y explicó que la primera etapa estará destinada a la elaboración del proyecto ejecutivo.

“Ahora viene una etapa de cuatro meses de elaboración del proyecto ejecutivo, y después el inicio formal de la obra, que tiene que ser antes de fin de año”, indicó.

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En esa linea, el titular de la SAT enmarcó la obra dentro de una política integral de planificación hídrica impulsada por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.

“En esta gestión vamos a recuperar completamente el Acueducto de El Cadillal, vamos a iniciar un nuevo acueducto para todos los tucumanos, como es el Acueducto de Vipos, y estamos elaborando el nuevo proyecto ejecutivo del Acueducto de Anfama para pensar un Tucumán de acá a 50 años”, afirmó.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, la obra permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de 245.000 habitantes de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Villa Carmela y Tapia. Además, estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas integrada por José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y CEOSA.