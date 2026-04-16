Ola de amenazas en escuelas de tucumán: activan protocolos de seguridad en al menos tres instituciones Detectaron mensajes sobre posibles tiroteos en baños escolares; refuerzan controles y piden evitar rumores

Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos. A través de comunicados dirigidos a las familias y la comunidad educativa, las autoridades confirmaron las denuncias, detallaron las medidas adoptadas y solicitaron evitar la difusión de rumores que puedan generar mayor alarma.

Uno de los casos se registró en el colegio Santa Rosa, donde al mediodía apareció una inscripción en un baño del nivel secundario con la leyenda “tiroteo mañana 17/4”. Ante esta situación, el Comité de Crisis del establecimiento se constituyó de inmediato y dispuso la activación de los protocolos de seguridad, con refuerzo de la vigilancia interna y en los accesos.

Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia policial. En paralelo, docentes y directivos iniciaron una investigación interna para intentar identificar a los responsables, mientras avanzan en instancias de diálogo con los alumnos para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de mensajes.

Desde la institución aclararon que las actividades continuarán con normalidad, aunque bajo un esquema de mayor control y seguimiento.

En el mismo sentido, el colegio María del Rosario informó a los padres que, tras detectarse escrituras con amenazas en los baños, se aplicará el protocolo establecido en el decreto firmado recientemente por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad. También indicaron que, por el momento, no habrá suspensión de actividades.

Por su parte, en el colegio Monserrat, el Centro de Estudiantes se expresó a través de redes sociales para repudiar los hechos. En un comunicado, remarcaron que este tipo de amenazas atentan contra la convivencia, el respeto y los valores de la comunidad educativa, y pidieron reforzar el compromiso colectivo para sostener un clima de cuidado mutuo.

En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, conversando con los estudiantes sobre la seriedad de estos hechos y evitando la circulación de información no oficial que pueda generar mayor preocupación.

Fuente: La Gaceta