Operativo policial para rescatar a un joven que se subió al techo de la Escuela Normal La rápida intervención de la Policía, el personal del establecimiento y el servicio de emergencias 107 permitió controlar la situación y evitar una tragedia.

Un momento de tensión se vivió este lunes en la escuela Normal, luego de que un adolescente amenazara con arrojarse desde el techo del edificio. La rápida intervención de la Policía, el personal del establecimiento y el servicio de emergencias 107 permitió controlar la situación y evitar una tragedia.

El jefe de la Zona 1 de la Policía de Tucumán, Cristian Peralta, confirmó que el menor se encontraba bien de salud y explicó que los efectivos lograron establecer una comunicación con él para persuadirlo de que desistiera de su actitud.

“Se ha logrado establecer una comunicación con el menor. Se lo ha podido hablar bien. El menor ha entrado en razón y ha desistido de su actitud”, explicó el funcionario durante una entrevista con prensa.

Según detalló, el adolescente había llegado hasta un sector de difícil acceso del edificio, cerca de una de las ventanas próximas al laboratorio. Los efectivos policiales debieron ingresar por otro sector para acercarse al lugar donde se encontraba y poder dialogar con él.

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“Se ha podido llegar hacia el punto donde él se encontraba y poderlo disuadir y evitar que tengamos una tragedia o que pase otro tipo de situación”, señaló Peralta.

Cómo comenzó el operativo en la escuela

De acuerdo con el relato del jefe policial, el episodio se conoció cuando personas que transitaban por la zona advirtieron que el adolescente estaba sobre el techo del establecimiento y dieron aviso al servicio de emergencias 107. A partir de ese llamado, se desplegó un operativo conjunto con la Policía.

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Peralta también destacó la intervención de los docentes. Según contó, el estudiante había pedido permiso para ir al baño, pero, al notar que demoraba más de lo habitual, los profesores salieron a buscarlo y advirtieron lo que estaba ocurriendo.

El funcionario indicó que, una vez que lograron bajarlo, el adolescente fue trasladado a una de las oficinas de la institución, donde recibió asistencia. Sus padres también fueron convocados y permanecieron junto a él mientras aguardaban la intervención de profesionales del gabinete psicopedagógico.

Investigan qué motivó la situación

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El adolescente cursa cuarto año en la institución. Por el momento, no se conocen con precisión los motivos que lo llevaron a protagonizar el episodio.

Peralta aclaró que cualquier hipótesis todavía es prematura, aunque mencionó que, por la época del año y el período de exámenes, podría existir alguna relación con las exigencias escolares. De todos modos, remarcó que esa posibilidad era una apreciación personal y que se esperaba la evaluación de profesionales.

“Es muy prematuro sacar conclusiones. Estamos esperando que llegue realmente el personal del gabinete para que puedan conversar con profesionales y que ellos puedan establecer los motivos que lo llevaron a tomar este tipo de decisión”, sostuvo.

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Finalmente, el jefe policial destacó la preparación de los efectivos para intervenir en este tipo de situaciones y señaló que, además de los grupos especiales, el personal que trabaja en la calle cuenta con capacitación para actuar durante las primeras instancias de una emergencia.

El episodio terminó sin que se registraran consecuencias físicas para el adolescente, que quedó bajo asistencia y acompañado por su familia.

Fuente La Gaceta