Osvaldo Jaldo: “Tucumán es una de las principales plazas de espectáculos del país” El mandatario subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar la actividad turística, respaldó la inversión en eventos culturales y destacó la capacidad de la provincia para recibir espectáculos multitudinarios, generar empleo y dinamizar las economías locales.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde realizó un balance del movimiento turístico registrado durante el último fin de semana largo y destacó el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios y el sector privado para posicionar a Tucumán como uno de los principales destinos del país para la realización de espectáculos y actividades culturales.

Durante su exposición, el mandatario puso en valor la planificación y las decisiones adoptadas para potenciar la actividad turística, generar movimiento económico en el interior y fortalecer una industria que beneficia a hoteles, restaurantes, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios.

“Desde el primer momento, desde que asumimos en 2023, hemos venido trabajando codo a codo para fortalecer esta actividad y esta industria sin chimenea que es el turismo en la provincia de Tucumán”, expresó Jaldo, al agradecer el acompañamiento de los representantes del sector privado y de las autoridades del Ente Tucumán Turismo.

En ese marco, participaron representantes de la Federación Económica de Tucumán y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a autoridades del organismo provincial de turismo, funcionarios del Poder Ejecutivo y el legislador Francisco Serra, vinculado a la actividad parlamentaria en materia turística.

Festivales que movilizaron al interior

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Jaldo destacó el éxito de los principales festivales realizados durante el fin de semana largo y reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales para sostener propuestas culturales que atraen tanto a los tucumanos como a visitantes de otras provincias.

Entre los acontecimientos más relevantes, mencionó el Festival Nacional de la Caña de Azúcar, realizado en Aguilares, y felicitó a la intendenta Jimena Mansilla por el trabajo y la organización del evento.

También resaltó la convocatoria del festival de Monteros, que registró una importante concurrencia, y reconoció la labor del intendente Francisco Serra (h), así como el compromiso de los equipos municipales para garantizar el desarrollo de las actividades.

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En el norte provincial, el gobernador puso de relieve el Festival Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas, y felicitó al intendente Antonio Moreno y a su equipo por sostener una propuesta de relevancia cultural y turística.

“Estos festivales permiten que los tucumanos disfruten, pero también que quienes nos visitan puedan conocer nuestras ciudades, nuestra cultura y todo lo que tenemos para ofrecer”, señaló.

Un espectáculo de alcance nacional

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la realización del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Tucumán, un acontecimiento que convocó a más de 50.000 personas y atrajo público de distintas provincias argentinas.

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El gobernador explicó que la autorización y organización de un espectáculo de esa magnitud requirieron una planificación especial, con participación de las áreas responsables de seguridad y salud, tanto dentro del predio como en los operativos vinculados al ingreso y desplazamiento de los asistentes.

“Había una logística, había una organización, y ustedes, a través de los diferentes medios, han sido testigos de cómo salió ese espectáculo de más de 50.000 personas”, afirmó.

En ese sentido, Jaldo sostuvo que la experiencia demostró la capacidad organizativa de Tucumán y su potencial para recibir acontecimientos de gran convocatoria, con los servicios y las condiciones necesarias para su desarrollo.

Asimismo, remarcó que la provincia logró posicionarse como un punto de referencia nacional durante el fin de semana largo, no solamente por la magnitud de los espectáculos, sino también por la articulación entre los distintos sectores involucrados.

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La inversión pública como motor de la economía

Jaldo defendió el acompañamiento económico y logístico del Estado provincial y de los municipios a los festivales y eventos turísticos, al considerar que los recursos destinados a estas iniciativas generan beneficios concretos para las comunidades.

“Para nosotros, esos recursos que ponemos son una inversión, no un gasto”, enfatizó.

El mandatario explicó que la realización de espectáculos en municipios y comunas rurales dinamiza el consumo, genera oportunidades para emprendedores y artesanos, impulsa la contratación de servicios y contribuye a sostener la actividad comercial.

En ese sentido, destacó que el movimiento generado por los eventos permite fortalecer la ocupación hotelera, la gastronomía y otras actividades vinculadas directa e indirectamente con el turismo, especialmente durante períodos en los que la demanda suele disminuir.

“Lo que la provincia y los municipios aportamos vuelve directa e inmediatamente al pueblo, a través de las prestaciones de servicios que cada una de estas actividades genera”, sostuvo.

El gobernador también remarcó la importancia de la participación del sector privado, al señalar que los empresarios turísticos son actores fundamentales para sostener la actividad, mantener los establecimientos en funcionamiento y ampliar la oferta para los visitantes.

Trabajo conjunto para consolidar a Tucumán como destino

Finalmente, Jaldo agradeció a los medios de comunicación por la difusión de los eventos y por contribuir a mostrar el potencial turístico de la provincia ante el país y el mundo.

El mandatario reafirmó que el objetivo del Gobierno es continuar fortaleciendo la articulación entre el Estado, los municipios, las comunas y el sector privado, con una planificación que permita ampliar la llegada de visitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

“Lo hemos demostrado con hechos concretos, con resultados concretos y con números en la mano”, expresó.

Por su parte, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó el posicionamiento de la provincia como sede de grandes eventos nacionales y el impacto económico que generó la actividad durante el último fin de semana largo.

“Esto habla a las claras de que Tucumán hoy se ha posicionado como la provincia capital de eventos. A nivel nacional, este fin de semana largo hemos tenido números muy importantes gracias a los eventos y a la infraestructura que tiene la provincia, no solo en materia turística, con hoteles y restaurantes, sino también en seguridad y salud, para afrontar cualquier tipo de situación”, expresó.

Sobre el nivel de ocupación hotelera y la respuesta del sector privado ante la demanda, el funcionario señaló que la llegada de visitantes superó la capacidad disponible de algunos establecimientos.

“Llegamos al 90% de ocupación en toda la hotelería y tuvimos que salir a pedir casas de familia para alojar a gente que no encontraba lugar. Esto es muy importante y también tenemos que destacar la disponibilidad del sector privado”, sostuvo.

En relación con el impacto económico, precisó que la actividad turística generó ingresos estimados en $7.500 millones durante el fin de semana largo. Además, indicó que la provincia recibió a 55.000 turistas, con casi 100.000 pernoctaciones.

El titular del Ente también destacó la convocatoria de los principales espectáculos y festivales realizados en distintos puntos de Tucumán. Mencionó los festivales tradicionales de Trancas, Monteros y Aguilares, además el masivo recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en San Miguel de Tucumán, que contribuyeron al movimiento turístico provincial.

Por otra parte, puso el foco en las condiciones de seguridad y en el trabajo coordinado de las distintas áreas del Gobierno para garantizar el desarrollo de las actividades.

“Lo más importante es destacar que todo esto se desarrolló en paz y tranquilidad, con la seguridad que le brindó Tucumán”, afirmó.

El funcionario ratificó la continuidad de la estrategia de promoción de eventos y el trabajo conjunto con el sector privado, a través de los espacios de consulta y asesoramiento del área turística.

“Con todo el orgullo de los tucumanos, podemos decir que somos la capital del país en la realización de eventos, porque de enero a diciembre Tucumán se destaca en el resto del país por la cantidad de eventos que tiene. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en ese sentido junto al sector privado, con el Consejo Consultivo, el Consejo Asesor, junto a la vicepresidenta del Ente, Inés Frías Silva, y todo el equipo de Turismo, por el bienestar y el beneficio de la provincia”, concluyó.

A su turno, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frias Silva remarcó: “Como dijo el gobernador recién, esto no son solo promesas, son hechos, son cosas que pasaron y que hoy nos demuestran que Tucumán, trabajando en equipo, liderado por nuestro gobernador, somos capaces de aceptar cualquier desafío como como pasó este fin de semana”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, destacó el impacto de los eventos culturales y deportivos que se realizaron durante el último fin de semana largo y señaló que estas propuestas contribuyeron a sostener la actividad turística y gastronómica.

Desde el sector turístico, Viñuales sostuvo que la organización de eventos representa una herramienta para mantener el funcionamiento de los establecimientos del rubro. En ese sentido, afirmó que “entendemos que es la única manera de poder mantener nuestra estructura de hotelería y gastronomía”.

El dirigente señaló que San Miguel de Tucumán alcanzó un 91% de ocupación hotelera, sobre una capacidad aproximada de 6.000 plazas. También explicó que la ciudad suele registrar mayores niveles de ocupación durante los días hábiles, mientras que la demanda disminuye entre el viernes y el domingo.

Entre las actividades desarrolladas, mencionó las propuestas culturales y el torneo de tenis de veteranas, que convocó a entre 800 y 1.000 personas. Según indicó, la llegada de visitantes generó movimiento en distintos sectores de la economía provincial.

Viñuales también destacó la repercusión de los eventos en localidades del interior, entre ellas Monteros, Trancas y Concepción, además de San Javier. De acuerdo con su evaluación, la actividad favoreció el movimiento comercial y la demanda gastronómica en distintos puntos de Tucumán.

El representante del sector turístico vinculó los resultados con la articulación entre los organizadores y los servicios de salud y seguridad. Además, sostuvo que la realización de este tipo de encuentros permitió posicionar a la provincia entre los destinos que recibieron visitantes durante el período.

Viñuales consideró que la continuidad de esta estrategia resultó necesaria para sostener el empleo y la actividad económica vinculada al turismo, en particular durante los fines de semana largos, cuando la demanda requiere propuestas que incentiven los viajes y las estadías.

El empresario dijo que es clave salir a “buscar y enamorar” a los turistas, “en un tema muy específico, que es de nicho. Es lo que hicimos este fin de semana. Fuimos a un nicho cultural, estuvieron también lo deportivo, que fue el torneo de tenis” y comentó: “La cantidad de gente que vino es muy importante, y eso es lo que da trabajo”.

Gregorio Werchow, secretario de Turismo de la CAME, detalló que a nivel nacional se movilizaron 1.500.000 personas durante el fin de semana largo. En ese sentido, el que pasó fue el tercer fin de semana de importancia luego del Carnaval. “Este 12 de octubre, Tucumán fue la revelación en las localidades, causando el impacto de mayor cantidad de gente que vino a fin de semana, a pesar del mal clima que hubo en gran parte del país”.

Fuente Comunicación Tucumán