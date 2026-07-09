Osvaldo Jaldo: “El Gobierno necesita de las provincias y las provincias del Gobierno” En el marco de los festejos patrios en Tucumán, el gobernador destacó la presencia del presidente Javier Milei y de mandatarios de todo el país. La agenda de actividades para disfrutar en familia durante este jueves.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este jueves de los actos centrales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, una jornada histórica que cuenta con la presencia del presidente Javier Milei en la provincia. Al finalizar el acto oficial en la Casa Histórica, el mandatario tucumano resaltó el rol de la provincia como sede de la conmemoración y dejó un claro mensaje de sintonía política.

“Es un día importante para todos los argentinos, pero no hay duda que el epicentro de esta fecha patria es la provincia de Tucumán, capital simbólica de la Argentina, y el Presidente cumplió”, expresó Jaldo. En ese sentido, valoró el gesto del jefe de Estado: “El Presidente vino, compartió la vigilia en la Casa Histórica, dio su discurso desde Tucumán para todo el país, y para nosotros, como tucumanos, nos sentimos muy orgullosos”.

El vínculo con la Nación y el respaldo federal

Uno de los puntos más altos de sus declaraciones giró en torno a la relación de trabajo entre la gestión local y la administración libertaria. En un mensaje de tono conciliador, el gobernador subrayó la importancia de la articulación mutua: “Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo. El Gobierno necesita de las provincias, y las provincias necesitan del Gobierno”.

Además, destacó el fuerte respaldo federal que tuvieron los festejos en San Miguel de Tucumán. “Hemos tenido 13 gobernadores y una vicegobernadora de Córdoba, y es muy importante, así que la verdad es que estamos muy contentos”, aseguró el mandatario.

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La agenda del 9 de Julio y la invitación a las familias

En cuanto al desarrollo de la fecha patria, Jaldo aprovechó para invitar a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones a lo largo del día. “Convocamos a la familia. En esta fiesta patria tenemos que estar todos en paz, con tranquilidad, y poder divertirnos, y también mostrar el fervor patriótico que tenemos”, sostuvo.

El cronograma oficial para este jueves patrio continuó desde las 9 de la mañana en la Plaza Independencia, seguido por el tradicional Tedeum y, posteriormente, el esperado desfile cívico-militar. Asimismo, Jaldo confirmó que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, formará parte de las actividades diurnas.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo también celebró la convocatoria y el entusiasmo en las calles. “La vigilia comenzó por la tarde y la fiesta continúa con enorme participación de la gente”, indicó. Sobre el cierre, Acevedo brindó detalles del evento más convocante de la jornada: “Se viene el desfile, a partir del mediodía, que se va a extender hasta las 17 horas, ideal para disfrutar con la familia y amigos. La Patria el 9 de julio es Tucumán”.

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Comunicación Tucumán