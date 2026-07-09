Milei en Tucumán: “La libertad debe ser el norte principal” y el anuncio de un nuevo paquete de reformas El Presidente encabezó la tradicional vigilia en la Casa Histórica junto a gobernadores y su Gabinete. Durante su discurso por cadena nacional, destacó los logros de su gestión económica a dos años del Pacto de Mayo y adelantó los proyectos que enviará al Congreso.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la noche la vigilia por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán. Acompañado por su Gabinete y una docena de gobernadores, el mandatario se hizo presente en la Casa Histórica para conmemorar la fecha patria y brindó un discurso con un fuerte tono político, transmitido por cadena nacional.

En su alocución, el jefe de Estado trazó un paralelismo entre la gesta de 1816 y el rumbo de su actual gestión, aprovechando el escenario para delinear la agenda legislativa de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“La libertad como el norte principal”

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional”, comenzó señalando el Presidente. En esa línea, remarcó que, al igual que en los albores de la Patria, “la libertad era el principal desafío, y debe ser el principal norte”.

Durante su mensaje, Milei volvió a apuntar contra la injerencia estatal, asegurando que el Estado “sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república”. Sin embargo, destacó el cambio de época al afirmar que los ciudadanos “pusieron al Estado en su justo lugar”, tanto en las urnas en 2023 como en 2025.

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A dos años del Pacto de Mayo y el balance económico

El titular del Ejecutivo invitó a reflexionar sobre los logros de su administración, recordando el acuerdo firmado con los mandatarios provinciales en este mismo escenario en 2024: “Hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia”, sostuvo.

“Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas”, subrayó. Al enumerar sus principales hitos en materia económica, el Presidente fue categórico: “Evitamos una hiperinflación, hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo y aprobamos el RIGI”.

La agenda legislativa que se viene

El tramo más enfocado en el futuro de su gobierno estuvo marcado por el anuncio de nuevas iniciativas. “No tenemos un segundo que perder”, enfatizó Milei para dar cuenta de los proyectos que el oficialismo buscará discutir en el Congreso en el corto plazo.

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Dentro de este nuevo paquete de reformas, el mandatario destacó tres grandes ejes:

La reforma electoral .

. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada .

. La creación del “Súper RIGI”.

Hacia el final de su discurso, el Presidente se refirió al escenario internacional y valoró el giro político de la región. Según su visión, actualmente existen países en Latinoamérica que, por afinidad ideológica, se consolidan como aliados estratégicos para el desarrollo de acuerdos comerciales. Por último, cerró su intervención elogiando a sus funcionarios más cercanos, definiendo a su Gabinete como “un equipo de verdaderos patriotas”.