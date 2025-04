Osvaldo Jaldo: “La transferencia de rutas nacionales a la Provincia no será posible” El Gobernador destacó que Tucumán logró reparar rutas locales con fondos propios.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador, Osvaldo Jaldo, marcó su postura con respecto a la posible disolución de Vialidad Nacional y el potencial traspaso del mantenimiento de las rutas nacionales a las provincias.

“La Nación evidentemente tiene decisiones tomadas y hay una propuesta firme de desarticular reparticiones, en concreto, desarmar a Vialidad de la Nación, lo que va a impactar directamente en el mantenimiento de las rutas nacionales”, explicó el primer mandatario.

En esa línea, Jaldo indicó que el Gobierno Nacional propuso a los gobernadores la transferencia del mantenimiento las rutas nacionales y, en ese contexto, “hay provincias que están aceptando”. Sin embargo, marcó Jaldo “Tucumán no va a aceptar, porque primero tenemos que mantener nuestras rutas provinciales y recuperar las secundarias y terciarias, que son de ripio, y hay que hacerles mantenimiento permanentemente”.

Asimismo, el Gobernador remarcó que con recursos provinciales se hará el mantenimiento de las rutas locales y se ayudará en la reparación de las rutas nacionales, aunque no se hará cargo de su totalidad. “Tucumán tiene 600 kilómetros de rutas nacionales y la provincia no las puede recibir. En ese sentido, vamos a acompañar la decisión que tome la Nación, pero la transferencia a la provincia no va a ser posible”, cerró.

Reparaciones

MIRA TAMBIÉN Finalizó el operativo de canje para obtener la Tarjeta Independencia

Jaldo, además, destacó que en el año y ocho meses de su gestión se recuperaron rutas provinciales de vital importancia para el turismo, el comercio y la producción, con la 307 camino a los Valles Calchaquíes; y los caminos secundarios y terciarios que conectan a escuelas del interior tucumano.

“Hemos firmado un acuerdo para que tanto el municipio de Concepción como la Provincia recuperemos la ruta 329, que empieza en Monteagudo y termina en la ciudad de Concepción”, informó.

Fuente Comunicación Tucumán