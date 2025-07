Osvaldo Jaldo le pidió al Gobierno nacional no tener superávit con los recursos provinciales El Gobernador llamó a retomar el diálogo con la Nación para atender el reclamo de las provincias.

Jaldo reiteró su reclamo sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero además, remarcó la importancia de mantener un diálogo con las autoridades nacionales.

“El problema central que tenemos es profundizar el diálogo con el Gobierno nacional. No podemos sacar a la Argentina adelante, a los distritos federales, si no recuperamos el diálogo los que tenemos responsabilidad institucional. Fui uno de los gobernadores que acompañó para que ese gobierno nacional tenga equilibrio fiscal, para que el país no entre en default. Pero esto tiene que ser un camino de ida y vuelta, tiene que tener una reciprocidad para los tucumanos”, aseveró Jaldo.

En ese contexto el gobernador señaló: “Si tienen los ATN que se forman con la coparticipación de las provincias, en la que Tucumán aporta el 1% y hoy pedimos que nos lo devuelvan, ¿a quién ofendemos? ¿Qué equilibrio fiscal estamos rompiendo? No pedimos recursos nacionales. Le estamos pidiendo al Gobierno nacional que no tenga superávit con recursos nuestros que no sacrifiquemos a los tucumanos”.

“Hoy tenemos muchos problemas en diferentes actividades productivas en donde siempre la cadena se corta por el eslabón más pequeños que son los trabajadores”, expresó el mandatario.

También habló sobre las reuniones que mantiene con los distintos actores de la actividad cañera y citrícola de la provincia. “Nosotros no solo estamos atendiendo las cuestiones del Estado, nosotros estamos trabajando de la mano con el sector privado”, dijo.

“Vemos que ya hay algunas actividades que producto de algunas decisiones del Gobierno nacional como abrir las importaciones”, indicó Jaldo.

Además, hizo referencia a los problemas que se comenzaron a registrar en el sector de los textiles, en Scania, la Papelera de Tucumán, y hasta en el comercio.

“No podemos negar la recesión y el estancamiento del consumo que hoy tenemos. El Gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para mantener equilibradas las variables macroeconómicas. Es un logro bajar la inflación, es un logro tratar de sostener el riego país para que vuelva el crédito y con tasas accesibles, y es un logro intentar mantener el equilibrio fiscal”.

“Si esas medidas no derraman y si no son para que las actividades productivas anden bien de que sirve el equilibrio macroeconómico. De qué sirve hoy un déficit fiscal dejando gente de las reparticiones afuera”, añadió el gobernador.

Jaldo remarcó que hoy el problema central que tenemos es que hay que profundizar el diálogo. “No podemos sacar adelante a la Argentina y a las provincias si no recuperamos el diálogo”, manifestó.

También aclaró que la Provincia no quiere romper el equilibrio fiscal bajo ningún punto de vista”.

Foro de Gobernadores

Este jueves a las 19, los gobernadores se reunirán en la Sociedad Rural de Buenos Aires. Sin embargo, Jaldo descartó su presencia en el evento. “El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que no sabía si iba a asistir a la Rural a este foro de los gobernadores. Entonces, si Guillermo Francos dice que no sabe si va a ir a la Rural, el Gobernador se queda a trabajar en Tucumán y cuando las autoridades nos convoquen estaremos para hablar de la coparticipación y del impuesto a los combustibles”, cerró.

Con información de Comunicación Tucumán