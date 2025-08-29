ADIUNT ratificó un nuevo paro universitario para el lunes y martes La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) anunció que la próxima semana llevará adelante un paro de 48 horas, previsto para el lunes 1 y el martes 2 de septiembre. La medida de fuerza se suma a la huelga concretada esta semana en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para las universidades nacionales.

Desde el gremio confirmaron que continúan las instancias de debate interno para definir el plan de lucha, aunque en las asambleas ya se habla de intensificar las acciones.

“Es momento de dar un paso más firme. Aunque el Gobierno adelantó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, hoy enfrenta un escenario distinto al de 2024”, expresó la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez. Según señaló, la gestión de Javier Milei “recibe cada vez más repudio social por sus manejos y casos de presuntas coimas”.

En ese marco, Rodríguez advirtió que resulta clave avanzar en el reclamo: “Impedir el veto sería un punto crucial para garantizar un aumento salarial, tanto para docentes como no docentes, y asegurar un presupuesto digno para las universidades”.