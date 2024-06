Paro de FOTIA: nueva mediación del Gobierno tucumano El primer mandatario reiteró el compromiso del gobierno provincial en buscar una solución.

La industria azucarera de Tucumán enfrenta una crisis con el paro indefinido iniciado por la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) desde el pasado 8 de junio. El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció este lunes sobre la situación, destacando las graves repercusiones que el cese de actividades está teniendo en la economía regional.

“Hoy hay algunos ingenios, cinco o seis que están moliendo y hay ocho o nueve que están parados. La verdad que esto sí hace daño, no ayuda”, expresó Jaldo.

Y continuó: “Cuando nosotros hablamos de un ingenio, pensamos en los trabajadores del ingenio, pero hay que pensar en el cañero que no se le está cosechando la caña, hay que pensar en la cosechadora que es de un contratista, hay que pensar en los camiones que son contratistas que trasladan la caña del campo al ingenio. No solo el ingenio está parado, hay muchas actividades que dependen directamente de los ingenios, que hoy lamentablemente está paralizado”.

En esa línea, Jaldo hizo un llamado a la reflexión y al esfuerzo conjunto tanto de los industriales como de los gremialistas para alcanzar un acuerdo que permita reanudar las actividades: “Llamo a la reflexión a los industriales a hacer el esfuerzo, también a aquellos gremios como FOTIA y a los representantes de los trabajadores que no hay duda que en la actividad sucroalcoholera, el eslabón más delgado es el trabajador que no llega a fin de mes, que muchas veces no puede llevar todos los elementos necesarios, indispensables a su casa para su familia”, destacó.

El gobernador subrayó la importancia de encontrar un equilibrio en las negociaciones. “Pido que tanto los industriales como los gremialistas piensen que en ingenio parado hay actividades paradas, hay gente que no trabaja, pero también hay gente que no va a cobrar”.

El Gobierno de Tucumán está actuando como mediador en este conflicto. Así lo confirmó Jaldo que recordó que el paro estaba previsto para el martes pasado, pero se pidió un compás de espera hasta el viernes para intentar llegar a un acuerdo.

“He monitoreado desde Capital Federal y el viernes no se llegó a un acuerdo. Hoy he recibido industriales y también voy a recibir a los representantes de FOTIA. El Gobernador va a estar en un diálogo abierto, permanente y constante hasta que los nueve ingenios que no arrancaron arranquen”, aseguró.

Finalmente, el Primer Mandatario reiteró el compromiso del gobierno provincial en buscar una solución. “El gobierno ayuda, pero este es un tema entre empleadores y empleados del sector privado, y yo he dicho siempre que donde haya un problema, sea público o sea privado, siempre va a estar el Gobierno de la provincia ayudando y buscando una solución”, cerró.

