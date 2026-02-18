UTA adhiere a nivel nacional al paro de la CGT La Unión Tranviarios Automotor Argentina confirmó que se sumará a la huelga contra la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados. También se sumarán gremios aeronáuticos, de taxistas, camionero y servicios fluviales

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este miércoles a nivel nacional que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT, en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza alcanzará a servicios de media y larga distancia en todo el país.

A nivel nacional, UTA Argentina emitió un comunicado para advertir sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales, sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida.

La UTA fundamentó la medida no solo en la ley de reforma laboral, sino también en “la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo”, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico.

Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto con la preocupación por la estabilidad laboral.

“Reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida”, indica el texto firmado por Roberto Fernández, secretario general de la UTA.

Más temprano, la CGT había confirmado el paro general de 24 horas previsto para este jueves, día en que la Cámara de Diputados tratará la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.