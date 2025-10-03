Facundo Ale se entregó a la Justicia Facundo Ale estaba prófugo de la justicia por una causa judicial donde se enfrentó a tiros con otra facción encabezada por Chucky Casanova, hoy detenido en la cárcel de Benjamín Paz.

Ángel “El Mono” Ale confirmó que entregó a Facundo Ale a la Justicia después de tener garantías sobre la seguridad de él y su familia. También indicó que Facundo se encontraba escondido en un campo de la familia.

Recordamos que en las últimas horas el gobierno de Tucumán ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a las personas que aporten datos útiles y certeros para posibilitar la captura de Juan Facundo Ale, que estaba prófugo de la Justicia.

Los Hechos

Ale es el único prófugo por el tiroteo durante una fiesta electrónica realizada en Tafí Viejo. Recordemos que el el domingo 21 de septiembre, en La Foresta, se registró un enfrentamiento a disparos. Según la investigación que desarrolla el fiscal Mariano Fernández, el grupo de Ale se enfrentó a otro que estaba integrado por allegados de Javier “Chuky” Casanova (detenido en la cárcel de Benjamín Paz).

En un primer momento, la teoría de los investigadores era que el tiroteo se había registrado por la interna que hay en el seno de la barra brava de San Martín. Pero con el correr de los días, los resultados de los allanamientos y las acusaciones que se hicieron ambas facciones en las redes sociales surgieron indicios que la pelea también podría estar motivada por cuestiones vinculadas al narcotráfico, según consta en la causa judicial.

Noticia en desarrollo.

