Secuestraron armas y drogas en la casa del “Petiso David” Los efectivos encontraron cinco envoltorios con marihuana que en total sumaban más de 5 kilos, además de un revólver calibre 38 con 12 cartuchos.

La Unidad Regional Norte informó este jueves que la Policía concretó un operativo con múltiples allanamientos simultáneos en la Capital y en el interior de la provincia, en el marco de una investigación por abuso y tenencia de armas de fuego. Como resultado, se secuestraron drogas y armas en distintos domicilios vinculados a la causa.

En una vivienda en Yerba Buena, propiedad de un hombre conocido como “Petiso David” que no se encontraba en la casa, los efectivos encontraron cinco envoltorios con marihuana que en total sumaban más de 5 kilos, además de un revólver calibre 38 con 12 cartuchos.

Según informaron, la Policía tiene pistas firmes sobre el paradero del delincuente que tiene un frondoso prontuario.

En otro de los procedimientos, llevado a cabo en un una vivienda del barrio Oeste II de la capital, se incautaron 67 bochitas de cocaína.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Criminal N° 1 del Centro Judicial Capital.

Fuente Comunicación Tucumán