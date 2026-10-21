Personal policial desbarató tres “kioscos” de venta de drogas en Famaillá Secuestraron cocaína, marihuana, celulares, cerca de un millón de pesos y dos vehículos. Cuatro hombres permanecen demorados a la espera de directivas judiciales.

El comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, explicó que los allanamientos simultáneos realizados este martes estuvieron a cargo de la DIDROP Oeste y surgieron a partir de denuncias de vecinos que advertían sobre la comercialización de estupefacientes en tres inmuebles del barrio Nueva Baviera, en Famaillá.

“Luego de contar con el oficio investigativo proveniente de UFINAR Concepción, se dispuso una investigación de estos inmuebles, de los cuales personal idóneo llevó a cabo las medidas correspondientes, no dejando duda de que efectivamente se estaban comercializando sustancias prohibidas”, señaló.

El jefe policial agregó que solicitaron las medidas judiciales, que fueron concedidas, y que ingresaron a los domicilios en presencia de testigos. “Logrando del interior el secuestro de bagullo de marihuana, bochitas de cocaína, dinero en efectivo. Asimismo, se secuestró una motocicleta de alta cilindrada, un automóvil, lo cual estaba mencionado en la causa”, detalló. Además, precisó que cuatro hombres permanecen demorados a la espera de directivas judiciales.

Por su parte, el comisario Exequiel Vázquez Figueroa, director de la DIDROP Oeste, informó que los allanamientos surgieron de averiguaciones realizadas de forma reservada, utilizando los medios necesarios para recabar los datos y solicitar las medidas judiciales pertinentes.

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“De la misma se está obteniendo la cantidad de 100 bochitas de cocaína, 30 bagullos de marihuana, 15 teléfonos celulares, aproximadamente un millón de pesos y también un automóvil y una motocicleta de alta cilindrada”, indicó.

A su turno, el subcomisario Ricardo Nacusse, subdirector de la DIDROP Oeste, destacó: “Un detalle importante de hacer constar en el allanamiento fue que en uno de los domicilios contaba con una habitación acondicionada dentro del domicilio para el consumo de la sustancia estupefaciente que le vendía. Y, a su vez, esta habitación tenía un orificio por el cual el principal investigado le vendía la sustancia a los consumidores que se hacían presentes en el domicilio. En este lugar se encontraron todo tipo de elementos de consumo, como así también el resto de sustancias”.

Finalmente, Nacusse sostuvo: “Tres kioscos de venta al menudeo se acaban de cerrar acá en la ciudad de Famaillá, en beneficio de toda la sociedad y de los vecinos del lugar”. También remarcó que las medidas se enmarcan en los lineamientos del gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad y el jefe y subjefe de Policía.

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Fuente Comunicación Tucumán