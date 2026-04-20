Alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad El hecho ocurrió durante un control preventivo en el ingreso al establecimiento. El estudiante aseguró que la llevó por error tras un fin de semana de pesca. Intervino la Policía y se dio aviso a sus padres.

Un episodio generó preocupación este lunes en la Escuela de Comercio N°1, ubicada en avenida Sarmiento 387, en San Miguel de Tucumán, cuando un alumno de sexto año fue detectado con una navaja al momento de ingresar al establecimiento.

Un episodio generó preocupación en una institución educativa cuando, durante el ingreso de los estudiantes, a un alumno se le cayó desde la mochila una navaja tipo multiuso. La situación fue advertida de inmediato por una compañera, quien dio aviso al preceptor y al equipo directivo.

Tras la alerta, se activó el protocolo de seguridad vigente: se realizó un llamado al 911, se dispuso presencia policial en el establecimiento y se radicó la denuncia correspondiente en la comisaría. Además, intervino el equipo de orientación escolar, se labró un acta y se convocó a los padres del estudiante, quienes lo retiraron mientras se avanza en la resolución del caso.

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Desde la institución señalaron que se trata de un hecho aislado. El propio alumno explicó que no tenía intención de causar daño y que el objeto era de uso personal para actividades de pesca, aunque olvidó retirarlo de su mochila.

Sin embargo, las autoridades reconocieron un contexto de preocupación mayor, ya que días atrás se registró una amenaza escrita en un baño del establecimiento. En ese sentido, remarcaron que este tipo de situaciones suelen viralizarse entre los estudiantes y ser tomadas como una “broma”, aunque generan temor en la comunidad educativa.

Finalmente, el director llevó tranquilidad a las familias al confirmar que las clases se desarrollaron con total normalidad durante la jornada, con los protocolos de seguridad activos y los alumnos en sus aulas.