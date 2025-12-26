Personal policial investiga el asesinato de un hombre en La Plata al 2.700 El autor del disparo pasó con un auto, le pidió a la víctima que se acerque y, por cuestiones que se desconocen, abrió fuego contra Cristian Isaac González.

Un hombre de 33 años fue asesinado de un disparo en el tórax durante la Nochebuena en el barrio Cardenal Samoré, en San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Cristian Isaac González, quien mantuvo una discusión con un hombre y que ahora tratan de identificar.

El hecho ocurrió en la vereda de su domicilio, ubicado en calle La Plata al 2700 del barrio Santa Ana, minutos antes de los festejos.

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Carlos Sale, la intervención de las autoridades se produjo a las 19:46 horas del miércoles. El cuerpo de la víctima fue identificado por su esposa.

González se encontraba en la vereda cuando fue abordado por un individuo que se trasladaba en una camioneta blanca. Aparentemente, lo llamó para que se acercara al vehículo, pero posteriormente se produjo una discusión y, en ese contexto, el agresor efectuó un disparo que impactó en el tórax de la víctima.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla. Allí, se constató su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego.

Durante el relevamiento en la escena, los peritos detectaron daños en una pared que podría corresponder a una bala calibre 9 mm. El área fue preservada para el trabajo de los especialistas, quienes recolectaron pruebas y material balístico. Las autoridades trabajan para poder esclarecer cuál fue el móvil del crimen.

