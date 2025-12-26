Así lo informó la directora del centro asistencial, Dra. Inés Gramajo, quien brindó detalles. Según precisó, durante las 24 horas del 24 de diciembre se atendieron 223 pacientes, de los cuales 11 ingresaron por quemaduras ocasionadas por pirotecnia.

“Por suerte, la mayoría de los casos fueron leves y los pacientes regresaron a su domicilio tras resolverse la atención en guardia. Solo un niño quedó internado por una quemadura en el rostro que impactó en el ojo; fue evaluado por oftalmología y ya recibió el alta”, explicó Gramajo.

La profesional destacó que este año se observó una baja tanto en las lesiones por pirotecnia como en los accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas. En ese sentido, subrayó la importancia del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y los medios de comunicación para reforzar los mensajes de prevención. “Es fundamental seguir concientizando sobre el no uso de pirotecnia, no solo por las quemaduras, sino también por el impacto que el ruido genera en niños con trastorno del espectro autista y en las mascotas”, remarcó.

En relación con los siniestros viales, Gramajo señaló que, si bien la motocicleta es un medio de transporte habitual para muchas familias, las consecuencias de los accidentes suelen ser graves, especialmente cuando involucran a menores. “Debemos insistir en el uso del casco y en no trasladar a más de dos personas, porque estamos hablando de niños que tienen toda una vida por delante”, concluyó.