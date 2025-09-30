Personal policial secuestró 60 kilos de marihuana Hay por lo menos cuatro personas detenidas. La sustancia prohibida iba en panes que estaban ocultos en el interior de un camión que fue interceptado en una estación de servicio tranqueña.

Personal de la Comisaría de Trancas logró esta mañana el secuestro de 60 kilos de droga y la aprehensión de por lo menos cuatro personas durante un control de rutina. El operativo estuvo supervisado por el jefe de la Unidad Regional Norte, comisario mayor, Gustavo Beltrán.

Los efectivos intervinientes valuaron lo secuestrado en unos 70 millones de pesos. La sustancia estaba oculta en un camión que había sido denunciado como robado. El vehículo fue interceptado en una estación de servicio en la Ruta Nacional N° 9. En este procedimiento fueron detenidos cuatro hombres y una mujer. Un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas Norte intervino para incautar la sustancia luego de realizar la prueba de campo correspondiente para dar certeza de que se trataba de la sustancia prohibida.

Todos tucumanos

El jefe de Policía, Joaquín Girvau indicó: “el Juzgado Federal tomará intervención para determinar en qué calidad van a quedar pero seguramente incomunicados y detenidos, por la cantidad de droga”.

Girvau informó que “secuestraron su teléfonos celulares y todos son oriundos de la provincia”. Por último, dijo que “preocupa el alto nivel de secuestro de droga que hay pero también hay que ocuparse. Tenemos que intensificar los controles en las rutas e ingresos a la provincia. Estamos llegando con personal y equipamiento a las ciudades y pueblos para combatir este flagelo. Todos los días la Policía hace operativos por narcomenudeo”.

Fuente Comunicación Tucumán