Personal policial secuestró más de un kilo de marihuana y una máquina de contar billetes Este hallazgo se produjo en el ámbito de una causa por amenazas agravadas durante el allanamiento de una vivienda en la capital.

El comisario mayor Manuel Orellana, segundo jefe de la Unidad Regional Capital, se refirió a la causa y al resultado de la ejecución de una medida de allanamiento, al respecto dijo, “hoy, nos ocupa una causa por amenazas agravadas, tal es así que la fecha se ha dado cumplimiento a una medida judicial donde se ha encontrado una gran cantidad de sustancias prohibidas, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal”.

Por su parte, el jefe Comisaría Seccional Décima, comisario principal Jorge Castro, brindó detalles de la causa y del resultado de la medida judicial, “como lo refiere el segundo jefe regional; en una causa investigada por la comisaría Seccional Décima hoy se realizó la media de allanamiento ordenada por la fiscalía interviniente y en la requisa del domicilio se encontró una importante cantidad de una sustancia vegetal. Luego de dar intervención al personal de la DIGEDROP se determinó que se trataría de marihuana con un peso de más de 1 kg y medio”.

Según menciona Castro, la cantidad de marihuana secuestrada está valuada en más de 8 millones de pesos y su decomiso frustró el fraccionamiento y la distribución de más 1600 dosis de bagullos.

Estos elementos, sumado al secuestro cerca de un millón y medio de pesos, una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y cuatro celulares motivó que tres personas mayores de edad resultaran demoradas a la espera de las disposiciones de la Justicia Federal.

En tanto, la investigación de la causa de origen continúa. Cabe mencionar que la medida judicial contó también con la supervisión del jefe de Zona II de la URC, el comisario inspector Armando Espeche.

Fuente Comunicación Tucumán