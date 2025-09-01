Obras públicas detenidas y comedores sin financiamiento: Tucumán asume lo que la Nación dejó pendiente La Jefatura de Gabinete de Ministros confirmó que en Tucumán hay varias obras nacionales de saneamiento y cloacas que permanecen paralizadas, dejando en suspenso proyectos clave para diferentes localidades.

Entre ellas se encuentran:

Planta depuradora y cloacas para Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés.

Ampliación de la red cloacal y planta de Simoca : avance del 18%.

Nueva red cloacal para la comuna de San Andrés : apenas un 5% ejecutado.

Nueva planta depuradora de líquidos cloacales en Concepción: 78%.

Si bien estas obras están bajo la órbita nacional, el gobierno provincial logró gestionar la transferencia del programa Procrear, que ahora se financia con fondos propios y avanza hacia su finalización.

La provincia cubre vacíos con recursos propios

La falta de aportes nacionales también impactó en la asistencia social. Desde el inicio del año, la provincia debió hacerse cargo de los comedores escolares con recursos propios, para garantizar la continuidad del servicio alimentario en las escuelas.

Las autoridades locales remarcan que la situación genera una presión financiera significativa, ya que los proyectos de infraestructura y los programas sociales deberían contar con el respaldo de la Nación.