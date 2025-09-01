Entre ellas se encuentran:
Planta depuradora y cloacas para Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés.
Ampliación de la red cloacal y planta de Simoca: avance del 18%.
Revalorización y ampliación de la red de colectores troncales en Famaillá: 40%.
Nueva red cloacal para la comuna de San Andrés: apenas un 5% ejecutado.
Nueva planta depuradora de líquidos cloacales en Concepción: 78%.
Si bien estas obras están bajo la órbita nacional, el gobierno provincial logró gestionar la transferencia del programa Procrear, que ahora se financia con fondos propios y avanza hacia su finalización.
La provincia cubre vacíos con recursos propios
La falta de aportes nacionales también impactó en la asistencia social. Desde el inicio del año, la provincia debió hacerse cargo de los comedores escolares con recursos propios, para garantizar la continuidad del servicio alimentario en las escuelas.
Las autoridades locales remarcan que la situación genera una presión financiera significativa, ya que los proyectos de infraestructura y los programas sociales deberían contar con el respaldo de la Nación.