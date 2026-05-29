Placas de servicios para este viernes 29 de mayo en Tucumán Conocé los cronogramas de pago de ANSES y trabajadores estatales, la ubicación del hospital móvil, el cierre de un trámite clave para el transporte y los números de asistencia social.

1. Cronograma de pagos ANSES

Hoy viernes 29 de mayo, el calendario de pagos de ANSES se distribuye de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones (que superan el haber mínimo): DNI terminados en 8 y 9.

DNI terminados en 8 y 9. Desempleo (Plan 1): DNI terminados en 8 y 9.

DNI terminados en 8 y 9. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Todos los documentos hasta el 10/06.

Todos los documentos hasta el 10/06. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI hasta el 10/06.

2. Pago a trabajadores estatales (Parte proporcional mayo 2026)

Este viernes 29 perciben sus haberes los agentes de las siguientes áreas:

Grupo 1: Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Dirección Provincial de Vialidad, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Comunas Rurales, Municipios del Interior y Dirección Recursos Hídricos.

Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Dirección Provincial de Vialidad, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Comunas Rurales, Municipios del Interior y Dirección Recursos Hídricos. Grupo 2: Ente de Turismo, Ente de Cultura, Ipacym, Sepapys, Instituto Desarrollo Productivo, Ente Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y Teatro Mercedes Sosa.

3. Agenda Sanitaria: Hospital Móvil en Lules

El hospital móvil continúa brindando atención en Plaza del barrio 300 viviendas Mercedes hasta hoy viernes 29 de mayo.

Horario: 9 a 13 hs.

9 a 13 hs. Prestaciones: Atención médica, enfermería, control de peso, laboratorio y confección de fichas médicas.

4. Último día: Trámite Tarjeta SUBEM

Se recuerda a los estudiantes que hoy es la última jornada para realizar el trámite de la Tarjeta SUBEM para viajes gratuitos en las líneas 1 a 19 (ciclo 2026).

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Lugar: Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270).

Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270). Horario: 8 a 18 hs (atención por orden de llegada, sin turno).

8 a 18 hs (atención por orden de llegada, sin turno). Requisitos: DNI, constancia escolar y libreta.

5. Asistencia a personas en situación de calle

El Refugio Municipal Papa Francisco permanece operativo durante las 24 horas para brindar asistencia.

Dirección: Av. Coronel Suárez 550.

Av. Coronel Suárez 550. Contacto: Ante casos de personas en situación de calle, comunicarse al teléfono 381 215 6434.