1. Cronograma de pagos ANSES
Hoy viernes 29 de mayo, el calendario de pagos de ANSES se distribuye de la siguiente manera:
- Jubilaciones y pensiones (que superan el haber mínimo): DNI terminados en 8 y 9.
- Desempleo (Plan 1): DNI terminados en 8 y 9.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Todos los documentos hasta el 10/06.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI hasta el 10/06.
2. Pago a trabajadores estatales (Parte proporcional mayo 2026)
Este viernes 29 perciben sus haberes los agentes de las siguientes áreas:
- Grupo 1: Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Dirección Provincial de Vialidad, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Comunas Rurales, Municipios del Interior y Dirección Recursos Hídricos.
- Grupo 2: Ente de Turismo, Ente de Cultura, Ipacym, Sepapys, Instituto Desarrollo Productivo, Ente Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y Teatro Mercedes Sosa.
3. Agenda Sanitaria: Hospital Móvil en Lules
El hospital móvil continúa brindando atención en Plaza del barrio 300 viviendas Mercedes hasta hoy viernes 29 de mayo.
- Horario: 9 a 13 hs.
- Prestaciones: Atención médica, enfermería, control de peso, laboratorio y confección de fichas médicas.
4. Último día: Trámite Tarjeta SUBEM
Se recuerda a los estudiantes que hoy es la última jornada para realizar el trámite de la Tarjeta SUBEM para viajes gratuitos en las líneas 1 a 19 (ciclo 2026).
- Lugar: Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270).
- Horario: 8 a 18 hs (atención por orden de llegada, sin turno).
- Requisitos: DNI, constancia escolar y libreta.
5. Asistencia a personas en situación de calle
El Refugio Municipal Papa Francisco permanece operativo durante las 24 horas para brindar asistencia.
- Dirección: Av. Coronel Suárez 550.
- Contacto: Ante casos de personas en situación de calle, comunicarse al teléfono 381 215 6434.